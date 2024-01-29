快訊

忘了先問價格！謝麗金買甜糕 結帳聽到金額驚呆

1警員弟卡案遭收押…雲檢搜索林園派出所 帶走員警搜住家

【早晨財經速解讀】美超級財報週來臨 特斯拉跌落神壇？

蓄勢待發的金山 一年四季動靜皆美

聯合報／ 文、圖／新北市金山區公所
六股田園的蓮花盛開。圖／金山區公所提供
六股田園的蓮花盛開。圖／金山區公所提供

位北海岸中心的金山從空中俯瞰像一隻老虎或大貓，栩栩如生蓄勢待發，背山面海有多變豐富的自然生態景觀，跳石海岸延伸至中角灣有綿延不絕的沙灘，依山而上的古道也可看見層層起伏梯田和溪流，到訪遊客可感受波濤洶湧的海浪和靜謐流淌的溪流。

杜鵑主題公園每到花期杜鵑花盛開。圖／金山區公所提供
杜鵑主題公園每到花期杜鵑花盛開。圖／金山區公所提供

金山深墾發展很早，有熱鬧的金包里老街、先祖長眠的風水寶地、富含深厚人文歷史文化底蘊，讓遊客深切感受到金山人樂天知命和熱情洋溢的個性，每一天動靜皆美，一年四季來金山都是時候，更適合春節踏青。

新開幕的金山立體停車場到了夜晚更加美麗。圖／金山區公所提供
新開幕的金山立體停車場到了夜晚更加美麗。圖／金山區公所提供

新啟用的中山溫泉公園充滿日式氛圍的溫泉泡腳池。圖／金山區公所提供
新啟用的中山溫泉公園充滿日式氛圍的溫泉泡腳池。圖／金山區公所提供

走進金山新完工金山立體停車場很方便，春季可近距離觀賞朱銘大師的太極系列雕塑，櫻花綠地伴舞。到充滿歷史人文的金包里老街，途經充滿日式氛圍的中山溫泉公園，可在山櫻花旁的泡腳池舒緩身心，前往獅頭山風景區可看著名的燭台雙嶼和俯瞰磺港漁港，步道旁有金花石蒜。

飛撲綠地的百合盛開。圖／金山區公所提供
飛撲綠地的百合盛開。圖／金山區公所提供

金山是全台灣最大的杜鵑花產地，總產量占全國9成，每年春季到夏季不同品種杜鵑盛開，金山杜鵑公園一次欣賞20幾種品種，附近還有種滿流蘇流蘇公園，六股田園在夏季也可看見牡丹蓮盛開、台灣野百合綻放。全台不到20間溫泉公共浴室，金山占5間全國密度最高，歡迎來體驗。

(新北市金山區公所 廣告)

相關新聞

蓄勢待發的金山 一年四季動靜皆美

位北海岸中心的金山從空中俯瞰像一隻老虎或大貓，栩栩如生蓄勢待發，背山面海有多變豐富的自然生態景觀，跳石海岸延伸至中角灣有綿延不絕的沙灘，依山而上的古道也可看見層層起伏梯田和溪流，到訪遊客可感受波濤洶湧

「雲林良品」在地農產×應景禮盒 滿足多樣送禮需求

雲林縣身為台灣糧倉，氣候穩定、產地富饒，擁有種類豐富、新鮮、優質的農產品及農產加工品，也是農業產值全國最高的縣市，縣政府推出自營電商銷售平台－在地農業品牌「雲林良品」，透過跨領域、跨界的產官學合作，及

板橋好過年 歡喜慶元宵

「2024板橋好過年，歡喜慶元宵」系列活動將在府中廣場登場，位於板橋區公所前的府中廣場是市府擘畫「府中雙城」城市願景，運用古新融合的城市軸線。板橋元宵活動從2月1日持續至2月25日，分為「板橋慶元宵燈

選購調味水果酒看哪裡？高雄財政局報你知

隨著消費者的喜好改變及釀酒技術的進步，市面上開始出現琳瑯滿目的酒品，近年以主打低酒精濃度、口味多元的調味水果酒，最受消費者青睞。 市售的調味水果酒多屬於啤酒或再製酒類，而非以水果為原料，發酵製成的水

新北環保局與教師及營養師合作開發氣候變遷課程 用創意RAP、田園之樂帶孩子玩出學習力

近年全球氣候變遷現象加劇、極端環境問題頻傳，透過科學事實解決現有的環境與經濟挑戰，是全人類都在努力的未來方向。2019年起全球超過1700個地方政府呼籲「全球正面臨氣候緊急狀態」，新北市政府也在202

桃園自建的第一條捷運綠線－車站命名起跑囉!

各位大小朋友，大家好，桃園捷運綠線是桃園市政府自行興建的第一條捷運線，在捷運工程局的全體同仁與工程團隊的努力下，預計115年由G11站至G32站營運通車。且第一輛列車將於113年底，由韓國運送到桃園，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。