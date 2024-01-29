蓄勢待發的金山 一年四季動靜皆美
位北海岸中心的金山從空中俯瞰像一隻老虎或大貓，栩栩如生蓄勢待發，背山面海有多變豐富的自然生態景觀，跳石海岸延伸至中角灣有綿延不絕的沙灘，依山而上的古道也可看見層層起伏梯田和溪流，到訪遊客可感受波濤洶湧的海浪和靜謐流淌的溪流。
金山深墾發展很早，有熱鬧的金包里老街、先祖長眠的風水寶地、富含深厚人文歷史文化底蘊，讓遊客深切感受到金山人樂天知命和熱情洋溢的個性，每一天動靜皆美，一年四季來金山都是時候，更適合春節踏青。
走進金山新完工金山立體停車場很方便，春季可近距離觀賞朱銘大師的太極系列雕塑，櫻花綠地伴舞。到充滿歷史人文的金包里老街，途經充滿日式氛圍的中山溫泉公園，可在山櫻花旁的泡腳池舒緩身心，前往獅頭山風景區可看著名的燭台雙嶼和俯瞰磺港漁港，步道旁有金花石蒜。
金山是全台灣最大的杜鵑花產地，總產量占全國9成，每年春季到夏季不同品種杜鵑盛開，金山杜鵑公園一次欣賞20幾種品種，附近還有種滿流蘇流蘇公園，六股田園在夏季也可看見牡丹蓮盛開、台灣野百合綻放。全台不到20間溫泉公共浴室，金山占5間全國密度最高，歡迎來體驗。
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