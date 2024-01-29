嘉義特色步道登高 遠眺新年新氣象

嘉義縣文化觀光局推廣山林旅遊，2024新春走春精選茶園、鐵道、獵徑、雲海、山稜、竹林及杉林等7種特色步道，適合各年齡層健走旅遊，新的一年帶領大家遠眺開闊雲嘉平原美景，深入山林森林浴步道之美，藉此療癒身心，開創新年新氣象。

茶園 坐擁翠綠美景

茶園步道，嘉義阿里山高山茶遠近馳名，山區多產茶為主，許多步道是興建在茶園內，包括二尖山、頂湖、石棹、1314海鼠山、雲之南道步道，及擁雲海、茶園、夕陽的二延平步道，供遊客隨步道穿梭茶園內，欣賞廣闊翠綠茶園美景，已成熱門拍照取景點。

嘉義縣梅山鄉瑞峰村1314觀景台，360度視野飽覽茶園美景。圖／嘉義縣文化觀光局提供

鐵道 包含多元景色

鐵道步道，獨立山步道是全台唯一與鐵道相依的登山步道，富含鐵道、山巒、小火車及隧道等多元景色，特別之處是可從不同方向、角度3次俯瞰樟腦寮村莊，感受著名獨立山螺旋狀三迴旋，山友們也常在有全台最暖心的廟宇之稱的奉天岩泡茶休憩。

獵徑 舊稱水山古道

獵徑步道，特富野古道舊稱水山古道，原是鄒族人開闢獵徑，日治時期古道後段改建成運送林木的水山線鐵路，全長6.32公里，難易度屬中級，是台灣國家級自然步道，保有部分舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，堪稱台灣鐵道森林最美步道之一，近期全線開放成熱門登山步道。

特富野古道原是鄒族人開闢獵徑，保有舊鐵道枕木鐵軌與鐵道棧橋，堪稱台灣鐵道森林最美步道之一。圖／嘉義縣文化觀光局提供

山稜 眺望台灣海峽

山稜線步道，阿拔泉山稜線步道2021年12月啟用，位於竹崎鄉緞繻村，自海拔656公尺樟腦寮至海拔1018公尺的阿拔泉山三角點，全長1470公尺，依著山稜線修築，天晴可眺望雲嘉平原及台灣海峽，整體稜線風景優美。

道。圖／嘉義縣文化觀光局提供

竹林杉林 適合全家同行

竹林杉林步道，頂湖自然生態區環湖步道平緩好走，茂密仙氣竹林與筆直杉林木，沿途林棧道舒適涼爽好走，還有峭壁雄風觀音石、壯觀牛樟巨木，步道內有多座涼亭供休息，環線走一圈，適合全家大小同遊的輕量級步道。

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