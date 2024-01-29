「雲林良品」在地農產×應景禮盒 滿足多樣送禮需求

雲林縣身為台灣糧倉，氣候穩定、產地富饒，擁有種類豐富、新鮮、優質的農產品及農產加工品，也是農業產值全國最高的縣市，縣政府推出自營電商銷售平台－在地農業品牌「雲林良品」，透過跨領域、跨界的產官學合作，及跨區性或全國性的線上或線下通路銷售，將品牌旗下高品質、好口碑的產品強力推廣銷。

金馬獎指定 貴賓伴手禮

縣府長期致力於推動產業升級、轉型，結合國際趨勢、SDGs永續發展等概念，辦理行銷、多元支付、碳足跡認證等相關說明及輔導課程，讓品牌更具競爭力，連續三年成為金馬獎貴賓伴手禮，成功打造「雲林良品必屬精品」的品牌形象。

▲劍湖山世界專區。圖片提供/雲林縣政府

為展現品牌團結力、產品多樣性，與縣內業者合作，設立「雲林良品 必屬精品」品牌專區，包括虎尾農會供銷部-農民直銷站、斗南鎮農會、林內鄉農會、大同醬油黑金釀造館、良作工場農業文創館、晁陽綠能休閒農場、蜜蜂故事館、劍湖山渡假大飯店、鵝媽媽鵝童樂園、虎尾高鐵-雲林物產館等，未來將持續增設據點，讓縣內外民眾有更便利購買與認識產品的管道。

▲林內鄉農會專區。圖片提供/雲林縣政府

生鮮到畜牧產品 應有盡有

新年春節期間，雲林良品品牌旗下業者也推出應景的各類型禮盒，如生鮮蔬果類：茂谷柑、水產類：烏魚子、鰻魚、畜牧肉品類：豬肉乾、雞精或是雲林代表產品：咖啡、醬油、花生等，類型多元、產品豐富，滿足各面向的送禮需求，雲林良品電商平台（https://www.yunlingoods.com.tw/）提供許多年節優惠，是年節最佳的送禮首選。

▲斗南鎮農會專區。圖片提供/雲林縣政府

(雲林縣政府廣告)