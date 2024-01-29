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選購調味水果酒看哪裡？高雄財政局報你知

聯合報／ 文／高雄市政府財政局
▲高雄財政局提醒民眾，不要購買來路不明或價格明顯偏低的菸酒。圖片提供/高雄市政府財政局
▲高雄財政局提醒民眾，不要購買來路不明或價格明顯偏低的菸酒。圖片提供/高雄市政府財政局

隨著消費者的喜好改變及釀酒技術的進步，市面上開始出現琳瑯滿目的酒品，近年以主打低酒精濃度、口味多元的調味水果酒，最受消費者青睞。

市售的調味水果酒多屬於啤酒或再製酒類，而非以水果為原料，發酵製成的水果釀造酒類，業者為增加產品風味，往往會添加果汁或香料等，導致調味水果酒雖然酒精濃度較低，但熱量卻不低，因此，高雄市政府財政局提醒，飲用調味水果酒要適量，避免攝取過多熱量，危害健康。另外，由於調味水果酒的酒精濃度通常較低，依菸酒管理法第32條第1項第8款規定，酒精成分7%以下之酒或酒盛裝容器為塑膠材質或紙質者，應標示有效日期或裝瓶日期，標示裝瓶日期者，應加註有效期限。民眾選購時，可以檢查產品是否有逾期的情形，也可以認明「W」字樣的財政部優質酒類標章，讓政府幫您把關用酒安全。

年節將近，菸酒需求量倍增，許多不肖業者伺機產製並販賣私劣菸酒，企圖以低價吸引消費者購買，高雄市政府財政局為守護市民健康，在春節前夕，將開啟專案查緝，實地查核夜市、跳蚤市場及八大場所等地，檢視商品是否合於規定，以杜絕私劣菸酒在市面上流竄。

▲高雄財政局至跳蚤市場檢查菸品是否違規。圖片提供/高雄市政府財政局
▲高雄財政局至跳蚤市場檢查菸品是否違規。圖片提供/高雄市政府財政局

陳勇勝局長表示，在市府菸酒聯合查緝小組的合作及同仁的努力之下，112年查獲違規菸品達404萬5,912包，違規酒品達22萬5,533公升，總市值為2億8,979萬4,473元。

▲高雄財政局破獲重大私菸案。圖片提供/高雄市政府財政局
▲高雄財政局破獲重大私菸案。圖片提供/高雄市政府財政局

除了政府積極查緝外，民眾也要建立對私劣菸酒的防範意識，不要購買來路不明、標示不全或價格明顯偏低的劣質菸酒，才能更全面打擊不法，共同守護你我的健康。

▲高雄財政局查扣違規酒品，避免流入市面。圖片提供/高雄市政府財政局
▲高雄財政局查扣違規酒品，避免流入市面。圖片提供/高雄市政府財政局

提醒春節期間有出國計畫的民眾，攜帶酒品入境，須年滿18歲，攜帶菸品入境，須年滿20歲，免稅數量則為酒1公升，捲菸200支，且攜帶入境的免稅菸酒僅能自用或餽贈，不可以轉售，違反者，將處新臺幣3萬元至50萬元罰鍰。目前仍禁止旅客攜帶加熱式菸品入境，請多加留意！

禁止酒駕 安全誠無價 酒後找代駕

(高雄市政府財政局關心您 部分經費來自菸品健康福利捐/廣告)

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