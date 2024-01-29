安坑輕軌輕鬆搭 春節來趟新店烏來之旅

春節將近，想好要和家人朋友到哪邊玩了嗎?搭乘北臺灣第二座輕軌系統-安坑輕軌，閃耀的「光耀金」列車，穿梭於新店溪畔與安坑山谷間，飽覽沿途風景，探索新店好玩景點，造訪當地自然與文史風光，再順遊到烏來體驗溫泉美食，享受與家人朋友相處的美好時光。

搭輕軌遊安坑 體驗低碳輕旅遊

安坑輕軌於2023年正式通車，設置9座輕軌車站，透過列車的大面積景觀玻璃車窗，沿線可欣賞新店溪陽光橋、安心橋與臺北101等地標建築，且各站點設置充滿巧思的公共藝術作品，讓乘客在候車同時沉浸在多元的藝術氛圍，如十四張站月臺空間以《螢火蟲回家的路》為主題，利用千顆微型風力發電氣，散發出點狀的藍綠光點模擬螢火蟲飛舞的情境，帶領旅客感受安坑地區的山林氛圍。

第一站搭乘安坑輕軌前往K3臺北小城站，換乘接駁公車抵達具有「安坑綠寶石」美譽的二叭子植物園，園區內步道平緩好走，全齡適宜，並分有親子小徑、櫻花步道等，沿途設置詳細的生態解說牌寓教於樂。

二叭子植物園擁有天然林帶及次生林帶共存的林相，園區內步道平緩好走，全齡適宜。

再來到K7陽光運動公園站，租借腳踏車，沿著新店溪自行車道，一路騎行至碧潭風景區，來一趟悠閒的河濱之旅。

抵達安坑輕軌最終站-K9十四張站是安坑輕軌系統最重要的轉運站，旅客可在此換乘捷運環狀線前往雙北各地。安心橋橫跨新店溪，為全臺最長軌道斜張橋，白色橋塔聳入天際，成為安坑輕軌沿線中最顯目的地標。十四張斯馨祠是新店在地最古老的土地公廟，成為眾多信眾祈福平安、庇護鄉里的信仰寄託。

內洞國家森林遊樂區瀑布群充滿芬多精讓人身心放鬆。

原民文化饗宴 烏來泡湯迎新年

烏來，是北台灣少數擁有原住民特色的行政區，以泰雅族為主要族群，以溫泉、山櫻花、瀑布及臺車著稱，趁著春節連假跟著家人朋友一同到烏來感受部落與大自然的洗禮。

烏來福山德拉楠部落保有傳統泰雅生活方式，展現以泰雅族文化與信仰為主題的壁畫與雕刻，獨具特色。附近有一處清幽、寧靜的「福山蝴蝶公園」，大羅蘭溪的潺潺流水、豐富多樣的生態環境及與自然共存的原始步道，讓人有遠離城市喧囂的感覺。回頭往「內洞國家森林遊樂區」，園區內有豐富的自然生態，享受寧靜的森林氣息與負離子芬芳; 2月正好是山櫻花盛開季節，滿樹繽紛緋紅，暈染青翠山谷，自山頂流瀉直下的飛泉正是有「雲來之瀧」美名的烏來瀑布，搭乘烏來纜車，從空中俯瞰烏來、一覽瀑布全貌，纜車終點在「雲仙樂園」，園區提供食宿、生態導覽、划船遊樂等多項措施，結束後搭乘烏來觀光台車回程，體驗早期用於運輸木材的運具;來到烏來必逛的「烏來老街」，品嚐特色原民料理，如碳烤山豬肉、月桃飯、竹筒飯、小米酒、馬告料理等，經過「烏來泰雅民族博物館」不妨走進參觀，館內展示泰雅族傳統習俗、歷史文化與祭典節慶等文化意涵。最後找間喜歡的溫泉旅店，體驗素有「美人湯」之譽的烏來溫泉，享受靜謐舒適的泡湯時光，為一天滿滿行程畫下幸福句點。

烏來溫泉有「美人湯」之譽，不論四季皆能吸引遊客前來享受。

新北市政府觀光旅遊局 廣告