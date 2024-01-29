新竹客家節慶「花燈迎天穿」 龍重登場

有「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」之稱，新埔在客家「天穿日」這天，鎮民以火炬、大鼓陣、燈籠、化妝踩街參與花燈遊街，展現花燈藝術之美及客家活力，讓現場遊客驚豔不已，歡迎全國民眾走訪新竹縣感受獨特的客家節慶文化，在2月24日共創歡樂的花燈迎天穿回憶。

精彩表演讓鎮上熱鬧滾滾，展現傳統及現代融合的色彩。／歷史照片

花燈迎天穿 2月24日熱鬧登場

每年農曆正月20日為客家天穿日，相傳女媧煉五彩石補天來解救蒼生，為了感念其恩澤，傳統習俗客家人在這一天都會放下手邊的工作，準備粄食祭祀女神，象徵協助女媧補天，以彰顯崇敬天地、尊重自然作息的心意。

新竹縣新埔鎮家廟宗祠林立，保存傳統建築之美與文化底蘊，花燈歷史悠久，會動的花燈具客家特色，精彩的花燈踩街是迎天穿的重頭戲，新埔鎮民每年為了花燈踩街活動，總是別出心裁，做出獨一無二的花燈。

今年聚集許多專業、社區及學校團隊及創意花燈遊街，展現傳統及現代融合的色彩，各團隊臥虎藏龍將使出渾身解數，精彩表演要讓鎮上熱鬧滾滾，更展現花燈藝術之美及客家活力，打響「北天燈、南烽炮、會移動的花燈在新埔」名號。

每年聚集許多專業、社區及學校團隊及創意花燈遊街，精彩的花燈踩街是迎天穿的重頭戲／歷史照片

新埔鎮民以火炬、大鼓陣、燈籠、化妝踩街參與花燈遊街，展現花燈藝術之美及客家活力。／歷史照片

著「龍」裝扮 體驗傳統節慶盛事

為推廣新埔在地特色美食與伴手禮，將蒐羅在地優質美食、伴手禮等特色店家，相關資訊公開於活動DM與官網上，讓來到新埔的民眾，能夠按圖索驥，踩點必訪店家，大啖客家傳統美食，如客家粄條、呂順興餅舖與柿餅，感受新埔魅力與特色，促進在地店家消費人潮。

為讓大小朋友參與這次活動，體驗客家天穿日的特色，並呼應龍年，特別邀請民眾以「龍」相關的裝扮參與主題踩街全家大小穿著有關龍的配飾、衣裝，體驗踩街場面鑼鼓喧天，歡迎前來體驗不一樣的傳統節慶盛事。

活動當天現場打卡拍照按讚，還會發送限量舞龍DIY體驗組，搭配踩街路線周邊掛置龍造型燈籠，更加凸顯過節氣氛，邀大家一同共襄盛舉，來新埔踩街喜迎天穿。

新竹縣政府 廣告