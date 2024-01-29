桃園自建的第一條捷運綠線－車站命名起跑囉!

各位大小朋友，大家好，桃園捷運綠線是桃園市政府自行興建的第一條捷運線，在捷運工程局的全體同仁與工程團隊的努力下，預計115年由G11站至G32站營運通車。且第一輛列車將於113年底，由韓國運送到桃園，進行相關的靜、動態測試。

列車即將載運著忙碌的旅客，踏上鐵軌上，前進。

此時，也是我們大家一起為車站取名字的時候了。

▲G13a站模擬圖

為此，桃園市政府捷運工程局特別舉辦了一系列的命名活動。

這次要命名的車站為綠線主線段上的15座車站，整個活動於3月開始徵名；6月票選；8月宣布站名，希望大家都可以一起來共襄盛舉喔。

在徵名的時段，每人必須依照「桃園市大眾捷運系統捷運車站命名更名或加註名稱作業要點」規則，為站名想一個專屬的名字，並提報給桃園市政府捷運工程局參考，經過篩選後，將有機會成為票選的選項。

在票選階段，每人每天每站都可以投票一次，擁有桃園市民卡者，又可以擁有票數加權及提升中獎機率，為了把深刻的名字烙印在每個人的心中，歡迎大朋友、小朋友一起為我們的捷運綠線車站發想出別具特色的好名字，更要提醒大家把握機會一起去投票喔。

前人種樹、後人乘涼，幫忙車站取個好名字，可讓這些名字刻在未來的人心中，成為美好的印章。

▲G14站模擬圖

走吧。

為了捷運綠線順利通車，大家一起打開手機跟電腦，想個好名字，並投下每日你神聖的一票，讓這條桃園捷運綠線，可穿戴上大家最期盼的名字。

桃園市政府邀請大家共同關注綠線車站的命名成果，一起參與這場盛大的派對，一起看著捷運綠線發揚光大，延綿不斷地服務更多的乘客與周邊民眾。綠色捷運即將前進，它將提供一個優質、便捷的公共運輸工具，載著人們去到幸福的地方。

▲G31站模擬圖

桃園市政府捷運工程局 廣告