桃園春聯福袋雙寓意 「龍來桃喜」迎新年

農曆春節將至，桃園市長張善政以「龍來桃喜」為題製作春聯及福袋，與市民一同迎接甲辰龍年，春聯已透過里鄰系統分送至各家戶，民眾也可至市政府索取或上市府秘書處官網下載電子春聯。春節期間，張市長將至各大宮廟參香祈福，發放春聯及福袋，與市民朋友在龍年「桃」喜氣。

2024甲辰龍年桃市府分別邀請書法名家王鈺權及張富南老師，以「龍來桃喜」為題為新春春聯及福袋操刀揮毫。「龍來桃喜」有兩層寓意，一方面表達迎接龍年到來的喜悅，預示桃園將延續兔年之勢，持續打造成為安居樂業、事業興隆的城市；另一方面，這樣的構思在閩南語中更具有深層的涵意，「龍來」音近似「攏來」，帶有「攏來討喜」之意，寓意春節期間邀請親朋好友來到桃園，共同分享幸福和喜氣，發掘這片土地之美。

「龍來桃喜」有兩層寓意，一為表達迎接龍年的喜悅，二為閩南語諧音「攏來討喜」之意。

市府說明春聯設計，王鈺權老師以圍繞在字體間飛騰向上的金龍，象徵桃園運勢蒸蒸日上、步步高陞。春聯中的「桃」字巧妙地融入一個小巧思，「金桃」不僅代表桃園，更象徵著繁衍不息、長壽安康的美好寓意。福袋則以「桃喜(討喜)祥龍」作為主視覺，扶搖向上的龍身綻放出朵朵桃花，象徵吉祥富貴，龍身背面由書法藝術家張富南老師以小篆字寫下「龍來桃喜，平安幸福」，祥龍抱著一元錢幣，象徵「一元復始，萬象更新」，另搭配具避邪消災寓意的紅繩，可懸掛在家中代表福氣入門；福袋外袋題詞「龍平安」，則象徵財運、福氣聚攏，吉祥好運盡納袋中的意涵。

福袋以「桃喜(討喜)祥龍」為主視覺，搭配「龍平安」紅包袋。

福袋背面由書法藝術家張富南老師以小篆字寫下「龍來桃喜，平安幸福」。

即日起可至市政府1樓服務台索取「龍來桃喜」春聯或至秘書處官網下載電子春聯，一同布置家戶，喜迎甲辰龍年。

(桃園市政府廣告)