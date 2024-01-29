快訊

監視器全都錄！4大狗太興奮衝出門扯掉飼主褲子 他慘變「遛鳥俠」社區裸奔

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗走春賞景年味濃 水果 特產 春節伴手禮樣樣應景

聯合報／ 文、圖／苗栗縣政府
公館鄉農會伴手禮象徵洪福齊天、吉祥如意好寓意。
公館鄉農會伴手禮象徵洪福齊天、吉祥如意好寓意。

113年春節即將到來，走一趟苗栗，讓您倘佯在輕鬆的腳步外，更讓您行囊滿滿，用春節的伴手禮及休閒的小零嘴讓您今年的過年更添風味。

苗栗氣候適宜，四季皆美，好山好水孕育出豐饒的物產，大湖草莓紅豔碩大、鮮嫩欲滴，是全國第一品牌，不僅營養豐富，吃上一口更有愛戀的感覺、幸福洋溢；黃澄澄的三灣、獅潭柑橘象徵著吉祥如意，不僅是過年貢桌上的必備，也是拜年的最佳伴手禮；卓蘭號稱水果王國，豐沛無汙染的大安溪孕育出閃閃發光的紫色寶石，成串的果實寓意著幸福美滿、多子多福，帶上一盒現採的新鮮巨峰葡萄，讓您今年甜甜蜜蜜、好事連連。

苗栗縣物產豐饒，號稱水果王國。
苗栗縣物產豐饒，號稱水果王國。

除了甜美的當季水果外，苗栗各農會也推出許多合宜時節的伴手禮，舉凡公館鄉農會的福菜、紅棗乾及芋頭讓您新年年菜有洪福齊天、吉祥如意的好寓意；南庄鄉農會的虹鱒真空包讓您一整年氣勢如虹；吃了苑裡鎮農會的丹蔘雞讓您暖意十足、告別單身。

丹蔘雞暖意十足。
丹蔘雞暖意十足。

新年期間大魚大肉，容易造成身體負擔，苗栗縣農會推出的苦茶油搭配麵線，用清爽口感照顧您的腸胃，搭配甫獲得法國茶葉大賽雙金獎的苗栗市農會「貓裏紅」去油解膩，或是來一壺銅鑼杭菊茶，舒緩炸烤物帶來的火氣並且舒緩疲勞。

南庄鱒魚禮盒象徵年年有餘，是過年最佳伴手禮。
南庄鱒魚禮盒象徵年年有餘，是過年最佳伴手禮。

苗栗市「貓裏紅」去油解膩舒緩疲勞。
苗栗市「貓裏紅」去油解膩舒緩疲勞。

苗栗準備好了，等您新春期間蒞臨苗栗走春、賞美景、吃美食，品質最佳的水果及伴手禮讓您過年送禮自用都落落大方、風光十足。

苗栗縣政府 廣告

相關新聞

首爾宮廷文化慶典10週年 「宮 Pass」票券帶你穿越

2024年春秋兩季，首爾五大宮殿及宗廟將聯手盛大舉辦「宮廷文化慶典」。 「宮廷文化慶典」為韓國最盛大的文化遺產節，以美麗的古老宮殿為背景，呈現韓國豐富多元的傳統文化。在擁有朝鮮和大韓帝國歷史的景福宮

全台唯一24小時古典音樂派對 衛武營《瘋迷24貝多芬》

衛武營國家藝術文化中心推出全台唯一24小時古典音樂派對！3月2日晚上5點到3日晚上5點在音樂廳和表演廳的《瘋迷24貝多芬》，讓樂迷們過夜漫遊，倘佯在樂聖貝多芬的樂音中。 衛武營表示，《瘋迷》系列

倒數6天！2024台灣燈會安平燈區2/3啟燈 結合在地燈會一同歡慶臺南400

2024台灣燈會睽違16年後重回臺南，更是迎接臺南400年的第一個國際級觀光盛會，市長黃偉哲表示，本屆台灣燈會適逢生肖龍年，以「龍耀臺南」為主軸規畫二大燈區，「安平燈區」於113/2/3搶先開展，共展

苗栗走春賞景年味濃 水果 特產 春節伴手禮樣樣應景

113年春節即將到來，走一趟苗栗，讓您倘佯在輕鬆的腳步外，更讓您行囊滿滿，用春節的伴手禮及休閒的小零嘴讓您今年的過年更添風味。 苗栗氣候適宜，四季皆美，好山好水孕育出豐饒的物產，大湖草莓紅豔碩大

桃園春聯福袋雙寓意 「龍來桃喜」迎新年

農曆春節將至，桃園市長張善政以「龍來桃喜」為題製作春聯及福袋，與市民一同迎接甲辰龍年，春聯已透過里鄰系統分送至各家戶，民眾也可至市政府索取或上市府秘書處官網下載電子春聯。春節期間，張市長將至各大宮廟參

春遊苗栗 草莓 溫泉 無敵海景 夢幻組合

苗栗縣客家、閩南及原住民族群融合，文化豐富多元又精彩，加上觀光資源充沛，縣長鍾東錦邀全國民眾春遊苗栗，獨特的人文、景觀及美食體驗，絕對不虛此行。 泡個美人湯 輕鬆採果 草莓、溫泉是春遊苗栗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。