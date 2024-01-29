苗栗走春賞景年味濃 水果 特產 春節伴手禮樣樣應景

113年春節即將到來，走一趟苗栗，讓您倘佯在輕鬆的腳步外，更讓您行囊滿滿，用春節的伴手禮及休閒的小零嘴讓您今年的過年更添風味。

苗栗氣候適宜，四季皆美，好山好水孕育出豐饒的物產，大湖草莓紅豔碩大、鮮嫩欲滴，是全國第一品牌，不僅營養豐富，吃上一口更有愛戀的感覺、幸福洋溢；黃澄澄的三灣、獅潭柑橘象徵著吉祥如意，不僅是過年貢桌上的必備，也是拜年的最佳伴手禮；卓蘭號稱水果王國，豐沛無汙染的大安溪孕育出閃閃發光的紫色寶石，成串的果實寓意著幸福美滿、多子多福，帶上一盒現採的新鮮巨峰葡萄，讓您今年甜甜蜜蜜、好事連連。

苗栗縣物產豐饒，號稱水果王國。

除了甜美的當季水果外，苗栗各農會也推出許多合宜時節的伴手禮，舉凡公館鄉農會的福菜、紅棗乾及芋頭讓您新年年菜有洪福齊天、吉祥如意的好寓意；南庄鄉農會的虹鱒真空包讓您一整年氣勢如虹；吃了苑裡鎮農會的丹蔘雞讓您暖意十足、告別單身。

丹蔘雞暖意十足。

新年期間大魚大肉，容易造成身體負擔，苗栗縣農會推出的苦茶油搭配麵線，用清爽口感照顧您的腸胃，搭配甫獲得法國茶葉大賽雙金獎的苗栗市農會「貓裏紅」去油解膩，或是來一壺銅鑼杭菊茶，舒緩炸烤物帶來的火氣並且舒緩疲勞。

南庄鱒魚禮盒象徵年年有餘，是過年最佳伴手禮。

苗栗市「貓裏紅」去油解膩舒緩疲勞。

苗栗準備好了，等您新春期間蒞臨苗栗走春、賞美景、吃美食，品質最佳的水果及伴手禮讓您過年送禮自用都落落大方、風光十足。

苗栗縣政府 廣告