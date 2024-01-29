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春遊苗栗 草莓 溫泉 無敵海景 夢幻組合

聯合報／ 文、圖／苗栗縣政府文化觀光局
舊山線鐵道自行車是一大亮點。
舊山線鐵道自行車是一大亮點。

苗栗縣客家、閩南及原住民族群融合，文化豐富多元又精彩，加上觀光資源充沛，縣長鍾東錦邀全國民眾春遊苗栗，獨特的人文、景觀及美食體驗，絕對不虛此行。

泡個美人湯 輕鬆採果

草莓、溫泉是春遊苗栗夢幻組合之一，「草莓王國」大湖鄉有紀錄栽種歷史逾一甲子，草莓紅了當令，適合親朋好友一起走到戶外採果，品嘗草莓好滋味；泰安溫泉有百年歷史，無色、無味鹼性碳酸氫鈉泉，有「美人湯」之稱，乍暖還寒的春天泡湯，也是一大享受。

苗栗縣也是全台擁有三義鄉、南庄鄉國際雙慢城的地方，其中，三義鄉舊山線鐵道自行車，開啟低碳、環保的模式，置身在自然山林中，穿越炫麗燈光投影的百年隧道，行駛在30多公尺高的魚藤坪鐵橋，眺望縣定古蹟龍騰斷橋，讓人發思古之幽情。

春遊苗栗草莓正當令，戶外採果別有一番趣味。
春遊苗栗草莓正當令，戶外採果別有一番趣味。

泰安溫泉素有「美人湯」之稱，乍暖還寒的春天泡湯是享受。
泰安溫泉素有「美人湯」之稱，乍暖還寒的春天泡湯是享受。

日式木建築 緬懷時代

南庄市區老街、十三間老街上一些木造日式建築，至今仍被保留下來，桂花巷、洗衫坑、老木崎、永昌宮及情人巷等景點，更有縣定歷史建築老郵局、東村宿舍，穿梭巷弄之間，感受濃濃的時代氣息，還有著名地景康濟吊橋，一溪之隔的南江水岸公園、南江老街，自然山水環繞，又是不同的風情。

後龍好望角 無敵海景

海線部分，所謂「日出阿里山、日落好望角」，後龍鎮好望角有無敵海景，山腳的海角樂園一路往南延伸，有貝化石層、百年過港隧道，及宗教勝地通霄鎮白沙屯拱天宮，自然、人文及宗教觀光資源豐富。苗栗更多旅遊資訊，可以在苗栗文化觀光旅遊網 (請設超連結https://miaolitravel.net/)，或臉書「苗栗玩透透」粉絲專頁(請設超連結https://www.facebook.com/TourMiaoli)查詢。

苗栗縣政府文化觀光局 廣告

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