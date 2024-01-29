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基隆親子遊 有玩有吃超盡興

聯合報／ 文、圖／基隆市政府
▲暖暖運動公園遊戲場有長達25公尺超長溜滑梯。
▲暖暖運動公園遊戲場有長達25公尺超長溜滑梯。

父母周末最煩惱小孩放電沒處去，但長途旅行要提早計畫訂房真麻煩，短途旅行又沒靈感？來基隆就對了！坐上火車，用不同於平日的步調來瀏覽風景，先到暖暖運動公園遊戲場讓孩子放電、享用當地人氣美食，再到七堵鐵道紀念公園散步，不管是人氣粿仔湯還是平民美食滷肉飯，都能讓一家人吃飽飽。

▲鳥巢盪鞦韆。
▲鳥巢盪鞦韆。

暖暖公園 25米超長溜滑梯

暖暖運動公園遊戲場是市政府耗資近千萬元改造的共融式公園，有2-12歲可使用的溜滑梯、鳥巢盪鞦韆，還有5-12歲可以挑戰的水平吊梯，更有13歲以上可以使用的冒險區繩索攀爬網。長達25公尺超長溜滑梯是最大亮點，是讓孩子放電的最佳遊樂設施。

▲冒險區繩索攀爬網。

小小孩可到草皮跑跳探索，長者可在周邊的體健設施健身同樂，2處景觀平台可眺望對面剛整修完畢的暖東苗圃，穿過吊橋可以認識苗圃植物。

▲許家粿仔湯-七堵創始店招牌「粿仔湯」。
▲許家粿仔湯-七堵創始店招牌「粿仔湯」。

七堵車站 人氣美食吃過癮

七堵車站附近有不少美食，許家粿仔湯七堵創始店是當地人氣店家，招牌粿仔湯以豬大骨熬煮，湯頭清香，粿仔條口感滑嫩Ｑ彈。

▲許家粿仔湯-七堵創始店的滷肉飯。
▲許家粿仔湯-七堵創始店的滷肉飯。

除了粿仔湯，琳瑯滿目的菜單上還有豬腿肉飯、炸排骨飯以及各式小菜，平民小吃滷肉飯這裡也有，豬皮滷到化成小碎，吃完雙唇可以感受到滿滿的膠質感。

▲老三無刺虱目魚的「虱目魚肚湯」。
▲老三無刺虱目魚的「虱目魚肚湯」。

七堵南興路市場附近的「老三無刺虱目魚」，是當地第一家賣起虱目魚的餐廳，招牌「虱目魚肚湯」清淡不油膩，魚肉鮮甜沒有土味，即使不沾醬也很美味。

▲七堵鐵道公園。
▲七堵鐵道公園。

滿足口腹之慾後，再來七堵鐵道紀念公園散散步，欣賞用檜木興建的日式木造火車站，在月台及鐵軌區域後方月台還放置四種不同型號的小型貨櫃車，保留當年的特色，讓來往的遊客可以緬懷昔日光景。

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