苗栗泡好湯古道尋幽趣

春節假期何處去？不想人擠人，

就來一趟苗栗山林步道及溫泉泡湯之旅！

沉浸林野間享受自然芬多精，讓身心靈釋放與沉澱，

新年伊始充滿健康元氣，幸福滿滿一整年！

泰安好湯

苗栗縣泰安溫泉區已有百年的歷史，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號，溫泉區坐落於高聳山峰和汶水溪谷間，景色綺麗。溫泉業者更是各有特色，有充滿熱帶南洋風情、木造日式或石板岩塊砌成的泉池湯屋、大眾池、露天風呂，在雲霧嬝繞下，泡入暖呼呼的溫泉湯池，疲勞瞬間消除，享受悠閒慢活時光。

竹林祕境

泰安除了泡溫泉之外，還有媲美日本京都嵐山的竹林祕境「烏嘎彥竹林」，整排的蒼翠竹林形成天然的隧道，走進長約100公尺的幽幽小徑，有種遠離塵囂的幽靜之美，而當陽光從翠綠的枝葉間灑落，婆娑光影別有意境；偶爾午後的雲霧湧起，則充滿夢幻仙氣，漫步在竹林綠蔭中，彷如與世隔絕，令人流連忘返。

媲美日本京都嵐山的竹林秘境「烏嘎彥竹林」。

古道尋幽

喜歡森林系景點，苗栗步道也是值得探險造訪，包括火炎山、南鞍古道O走、馬拉邦山登山步道、仙山登山步道、鳴鳳古道、加里山登山步道等等，其中馬拉邦山步道位於泰安與大湖的交界帶，不但能夠眺望壯麗聖稜線的，還可飽覽大霸尖山至雪山之間的聖稜線，景色壯闊秀麗，爬完山後還可到大湖鄉去採草莓，或者到泰安泡個溫泉。

馬拉邦山步道不但能夠眺望壯麗聖稜線的，還可飽覽大霸尖山至雪山之間的聖稜線，景色壯闊秀麗。

走春想來點不一樣的行程，不妨深入山間林道，來個舒心療癒之旅吧！苗栗縣更多景點請搜尋苗栗文化觀光旅遊網 (https://miaolitravel.net/) 或「苗栗玩透透」臉書 (https://www.facebook.com/TourMiaoli)。

苗栗縣政府文化觀光局 廣告