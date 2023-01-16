迎新春撒福利！漢來飯店福袋抽2萬家庭套房 漢來美食「來美食App」輕鬆訂位集點

全台最萌主題房！漢來大飯店打造專屬三麗鷗主題房樓層，客房類型有雙人房、家庭房與家庭套房。每間裝潢、家具及配色融入三麗鷗明星風格特色，細節處處充滿驚喜。圖／業者提供

●漢來大飯店新春福袋每袋5888元，再抽紅包，最大獎入住家庭套房

漢來大飯店初一至初三販售新春福袋，每袋5888元，再抽驚喜紅包，最大獎為價值2萬多元三麗鷗家庭套房。飯店也首度舉辦財神爺帶大家走春， 大年初一早上財神爺帶領房客到戶外走春接財氣，房客免費參加，參加者還可獲200元抵用金紅包。初一至初三在大廳現場隨時有財神爺發送金元寶與糖果，邀房客在高雄歡喜過好年。

屬兔訪客入住兔主題套房，加贈三麗鷗明星環保餐具組合

高雄漢來大飯店表示，今年適逢兔年，漢來與三麗鷗聯名肖像的美樂蒂和酪洛米都是兔子化身，針對屬兔房客入住兔肖像主題房可再加贈三麗鷗明星環保餐餐具組合。兔肖像代表主題房包括美樂蒂「公主童話」、「鄉村小屋」，及酪洛米「哥德羅莉塔」和美樂蒂與酪洛米雙角色聯名的「戀愛糖果屋」，再加上多肖像「漢來飯店童話故事」與「法式清新」，房型包括雙人房與家庭套房等共5間可選。

漢來大飯店與三麗鷗明星合作，打造風格別出心裁的主題房，房型獨一無二，天花板、燈飾、浴室等角落都充滿小巧思。圖／業者提供

生日壽星入住，加1元可升等指定主題房

另，生日壽星入住主題房有一連串驚喜方案，壽星可任選主題房，用一般住房價格加1元，5001元就可升等指定主題房，加1000元就可任選主題房，若為當月生日分別加2000元、4000元可入住雙人客房、家庭套房，以上房價要加10%服務費、5%稅費，假日不加價，每房享有生日布置，還有海港自助式早餐、三層點心架迎賓茶點、minibar免費、三麗鷗明星肖像備用品。

2023年主題房規畫回饋粉絲活動，周一至周四入住主題房可享6折，周五與周日8折，訂房專線（07）2161766。

●漢來美食數位轉型推「來美食App」 擁抱快速變動的餐飲市場

打開App即可快速查詢餐廳資訊，按所在地區找到離自己最近的店點，訂位紀錄會同步顯示在App內，方便隨時查看管理行程，也可透過導航功能抵達餐廳。圖／業者提供

自新冠疫情爆發以來，餐飲消費型態產生了巨大的改變，連鎖餐飲集團漢來美食因應時代潮流的考驗朝向多角化擴張，除了展店，更發展電商與外賣，加速布局數位轉型，推出漢來美食專屬的來美食App，整合集點、訂位、優惠一站式升級的美食消費體驗，首次下載註冊成為會員還能立即領100元餐飲抵用券！

來美食是一款囊括各項餐飲服務的一站式App，整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源，打造線上線下無隔閡的全方位服務平台。打開App即可快速查詢餐廳資訊，按所在地區找到離自己最近的店點，訂位紀錄會同步顯示在App內，方便隨時查看管理行程，也可透過導航功能抵達餐廳。

來美食App整合集點、訂位、優惠一站式升級的美食消費體驗，首次下載註冊成為會員能立即領100元餐飲抵用券。圖／業者提供

消費每10元即享0.3%點數回饋，1點可折抵1元，獎勵豐富

點數經濟是漢來美食發展App的另一個主要因素，為更精準掌握消費者偏好、提高會員黏著度，提供會員更好的消費體驗，來美食App結合齊來卡HS VIBE的點數系統，會員每筆消費都可享有點數回饋、點數折抵，就像隨身的會員卡，在漢來美食全台旗下所有品牌餐廳消費（宴會廳除外），消費每10元集即享0.3%點數回饋，1點可折抵1元，還能隨時掌握消費歷程與點數。

來美食是一款囊括各項餐飲服務的一站式App，整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源，打造線上線下無隔閡的全方位服務平台。圖／業者提供

來美食堪稱目前所有餐飲集團中，提供最多優惠、獎勵最豐富的App，已在Android、iOS 兩大平台同步上架，用戶可至商店搜尋「來美食」或手機點選https://onelink.to/a5zcyh即可安裝。