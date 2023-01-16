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嘉義市潮選店100+Select 春節潮聖旅遊指南

聯合報／ 文、圖／嘉義市政府
嘉義市長黃敏惠。
嘉義市長黃敏惠。

春節假期來嘉義市「潮」聖之旅！嘉義市政府最新推出旅遊寶典「嘉市潮選店」，藉由100多間特色店家，打造嘉義市觀光旅遊「潮」聖熱點，並邀請知名部落客瑪格進行盤點採訪，本次代言人陳漢典、Albee(范乙霏)以及旅遊平台「好想去喔」、「Keke帶我去旅行」紛紛以百間店為指南，透過影片、旅遊專題文章，帶領遊客更新嘉義市口袋清單。

嘉義市市長黃敏惠表示，嘉義市咖啡店密度為全臺第二高，近幾年風格特色小店如雨後春筍般冒出，充滿濃濃的老屋氣息及文青質感，成為年輕人旅遊城市的熱門首選。這次推出「嘉市潮選店100+Select」，分享100種嘉義市的店家故事，類別豐富，從美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店一應俱全，不只讓旅客從店內環境和產品愛上店家，更跟著每間店靈魂人物的視角，一起愛上嘉義市這塊土地，擁抱嘉義市獨特的「潮」。

HOT Hi-end Of Tiki。
HOT Hi-end Of Tiki。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，這次「嘉市潮選店」的盤點訪視與知名部落客瑪格合作，希望借助她在網路發表過數百篇嘉義市食遊記的經驗，挖掘更多值得推薦的特色小店；另外邀請陳漢典與Albee（范乙霏）擔任代言人，拍攝「霏典型的嘉義市之旅」(https://youtu.be/-ht8uQDAREw)影片，其他「潮選店」資訊可至「嘉義市觀光旅遊網」(https://travel.chiayi.gov.tw/)查詢，歡迎大家從100間店挑選自己的口袋名單，春節連假來嘉義市「潮」聖！

國王蝴蝶秘密基地。
國王蝴蝶秘密基地。

嘉義市熱門景點也充滿文創風情與日式木都特色，包括由古蹟舊菸酒公賣局改建而成的「嘉義市立美術館」、前身為嘉義舊酒廠的「嘉義文化創意產業園區」，還有林業鐵路周邊景點如「森林之歌」、「嘉義市立博物館」、「北門驛」、「檜意森活村」等，可充分感受嘉義市木材產量曾為「東洋第一」的榮景。到嘉義訂製屬於自己最新潮且獨一無二的質感旅行。

ROOF私廚小酒館。
ROOF私廚小酒館。

(嘉義市政府 廣告)

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