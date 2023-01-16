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桃園新春福袋 期許春到福到好運到

聯合報／ 文、圖／ 桃園市政府
祝福桃園 跳得更高
祝福桃園 跳得更高

農曆春節將至，桃園市政府以「兔躍新程」為題製作春聯及福袋，與市民朋友迎接癸卯兔年，民眾可至市政府1樓服務台索取春聯，春聯10日起也會分批配送至各區公所，透過區長及里鄰系統分送至家戶手中。市府表示，市長張善政新春期間，將至各大宮廟祈福參香，同時發放福袋，祝福市民幸福圓滿。

桃市府春聯以「兔躍新程」作為設計理念，與市民一同躍新年。
桃市府春聯以「兔躍新程」作為設計理念，與市民一同躍新年。

今年桃園春聯以「金兔迎春添新象，人逢泰世隨兔躍」作為設計理念，春聯上可見「兔」字上有著偌大的金耳，搭配書法字體，為今年春聯增添一份活潑創意。市長張善政日前和樂天女孩一同揮毫，寫下「兔」、「福」及「春」3字，也期望兔年能夠春到、福到、好運到。

市府表示，春聯上的「躍」字是希望桃園可以好上加好，如果過去不順遂，新的一年可一躍而過，至於「新程」2字則希望桃園新的市政團隊可以帶來新氣象。今年新春福袋延續春聯設計意象，並採用圓形外觀，象徵圓滿，也祝福大家財富、平安、幸福滾滾來，為新的一年帶來各種好運。

市府秘書處也將「兔躍新程」春聯電子檔上架至市府官網，民眾可自行下載印製春聯或轉傳電子檔，讓親朋好友一同裝飾家戶、歡度農曆新年。

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