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內惟藝術中心 高雄文化新地標

聯合報／ 文／徐如宜、圖／高雄市立美術館
內惟藝術中心建築，呼應綿延起伏的柴山山形，白色街廓式的輕量建築群，既不驚擾現地生態，更能擁抱內惟。
內惟藝術中心建築，呼應綿延起伏的柴山山形，白色街廓式的輕量建築群，既不驚擾現地生態，更能擁抱內惟。

融合自然生態．藝術人文．生活美學

高雄文化新地標「內惟藝術中心」今年向全民開放，純白多角形建築的特色設計融入高美館園區綠色地景，加上全台最美輕軌段「龍貓隧道」加持，距輕軌內惟藝術中心站僅1分鐘，結合便捷公共運輸，成功打造融合自然生態、藝術人文與常民生活美學的新型態藝術中心。試營運以來好評不斷，吸引許多遊客朝聖參觀、打卡紀念。

輕軌列車穿梭在美術館路段，猶如進入夢幻的龍貓隧道。圖／高雄市捷運局提供
輕軌列車穿梭在美術館路段，猶如進入夢幻的龍貓隧道。圖／高雄市捷運局提供

三館共營藏亮點

高市府推動高雄大美術館計畫，整合公共交通運輸，並透過美術館、電影館、歷史博物館三館共營全新場館「內惟藝術中心」，縫合新舊街區，帶動城市嶄新的發展。內惟藝術中心建築由劉培森事務所設計，呼應綿延起伏的柴山山形，白色街廓式的輕量建築群，既不驚擾現地生態，更能擁抱內惟。

高雄在地表演藝術團體KHP983以「行走之間」舞蹈回應內惟藝術中心空間氛圍。
高雄在地表演藝術團體KHP983以「行走之間」舞蹈回應內惟藝術中心空間氛圍。

內部規畫除藝術展示空間、影廳、閱讀空間、設計選物與咖啡輕食外，與高雄正修文物修護中心合作推出的開放式藝術修復中心更是一大亮點。民眾可以透過玻璃窗觀看專業修復師的處理過程，還可參加職人講座、導覽活動，特別的是，民眾可以帶著家中骨董作品至現場進行問診，向專業人員諮詢交流。

內惟藝術中心設有全台首個設置在文化場館內的開放式藝術修復中心，邀請專業修復師進駐。
內惟藝術中心設有全台首個設置在文化場館內的開放式藝術修復中心，邀請專業修復師進駐。

從空間平權出發

與一般藝文場館不同，內惟藝術中心打破了往常藝文場館的體制，當民眾由大門進入內惟藝術中心，除了能看展覽、看電影、逛文創，甚至可以買一杯咖啡，在「內惟閱讀」選張喜歡的椅子，挑一本有興趣的書坐下來，在咖啡香中享受閱讀。

「內惟閱讀」以三座開放式圓弧所構成的人文閱讀空間。
「內惟閱讀」以三座開放式圓弧所構成的人文閱讀空間。

一月中旬甫推出的〈LEARPRINT 內惟聲響實驗〉，是法國音場設計暨聲學藝術家阿蘭．馮榭所創作設計之聲響裝置作品，一整套簡樸的65顆音箱，裝置於入口主廳，定時沉浸響奏，邀請民眾「走著聽」古典中西樂，預期將為南部春節文化走春再造人潮。

〈LEARPRINT 內惟聲響實驗〉作品歡迎民眾走進靠近聆賞樂音。
〈LEARPRINT 內惟聲響實驗〉作品歡迎民眾走進靠近聆賞樂音。

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