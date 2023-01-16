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瑞兔迎春 故宮南院精選吉慶展件賀新年

聯合報／ 文、圖／國立故宮博物院南部院區
鳧是一種水鳥。青銅鳧尊通常在宴飲時使用，取其在水中仍從容文雅來比喻君子為禮飲酒詩人也以鳧歌頌太平。
鳧是一種水鳥。青銅鳧尊通常在宴飲時使用，取其在水中仍從容文雅來比喻君子為禮飲酒詩人也以鳧歌頌太平。

兔年新喜，故宮南院精選吉慶的動物造型或紋飾展件陪觀眾過新年！掐絲琺瑯鳧（ㄈㄨˊ）尊、粉彩福祿壽葫蘆瓶上的紅色蝙蝠（鴻福）以及魚藻紋大碗上優游的魚群等，件件討喜又吉利，歡迎到展廳尋寶蒐集；兔子自古被視為祥瑞的象徵，翰墨空間特別規劃「瑞兔」專區，五款古畫兔子可愛討喜，祝福觀眾2023鴻「兔」大展，揚眉又「兔」氣。

賞「鳧」添福 年年有「魚」

謎樣景泰藍特展中的〈掐絲琺瑯鳧尊〉是乾隆以掐絲琺瑯材質模仿青銅鳧尊造型的酒器，掐絲細膩勾畫鳧的羽翼，藍、綠、黃的色釉搭配更是吸睛；人氣國寶廳〈粉彩福祿壽葫蘆瓶〉紅色蝙蝠口銜繫有「卍(ㄨㄢ)ˋ字」的絲帶穿梭於大小葫蘆及連綿不斷的花卉與藤蔓間，代表「福祿綿綿」；花樣何處來特展〈魚藻紋大碗〉筆法細緻生動，鯖、鮊、鯉、鱖等魚群優游於水藻間，除了年年有餘，也有「清白廉潔」的諧音寓意。

故宮南院新春期間精挑各種動物造型或紋飾的展件，吉慶且充滿童趣。
故宮南院新春期間精挑各種動物造型或紋飾的展件，吉慶且充滿童趣。

年節賞兔應景 看寶石盆栽沾貴氣

「翰墨空間–故宮書畫賞析」過年應景推出瑞兔專區，展出五款古畫中的兔子，觀眾可在主視覺區打卡，與兔子合影。
「翰墨空間–故宮書畫賞析」過年應景推出瑞兔專區，展出五款古畫中的兔子，觀眾可在主視覺區打卡，與兔子合影。

「翰墨空間─故宮書畫賞析」兔年應景規劃賞兔專區，展件包括漢代〈狗追兔〉畫像石拓片、元代〈秋景戲嬰〉、明代〈畫嫦娥奔月〉、清代〈喬松臥兔〉以及〈天問〉等五件作品，呈現兔子在古畫中的各式樣貌；春遊賞花，可別錯過乾隆皇帝設置在養心殿的「轎瓶」寶石花牆，以掐絲琺瑯及各式寶石仿造陶瓷瓶紋理及花葉，而且全部都只有「半瓶」，展廳六件作品一字排開，饒富新趣！

乾隆皇帝喜歡以掐絲琺瑯工藝來製作或仿造各類器皿及紋飾，除了此件〈花果紋轎瓶〉外，展場另可見仿作「青瓷冰裂紋」的掐絲琺瑯壁瓶。
乾隆皇帝喜歡以掐絲琺瑯工藝來製作或仿造各類器皿及紋飾，除了此件〈花果紋轎瓶〉外，展場另可見仿作「青瓷冰裂紋」的掐絲琺瑯壁瓶。

兔躍新春 藝文表演手作課程免費參加

由臺南藝術大學組成的「B群」團隊創作藝術作品〈風–景〉是以風作為捕捉場景的元素，與風、與故宮南院的怡人環境，形成一幅生氣靈動的風景。
由臺南藝術大學組成的「B群」團隊創作藝術作品〈風–景〉是以風作為捕捉場景的元素，與風、與故宮南院的怡人環境，形成一幅生氣靈動的風景。

春節期間賞遊南院，館內館外都好玩！1月23日（初二）至1月28日（初七)博物館一樓大廳安排魔術、踢踏舞及國樂表演，另有免費參加的手作課程，憑票可兌換實境解謎等多款遊戲，過關送小禮物；館內哈奴曼市集及戶外透南風廣場提供美食點心販售，東側園區戶外美術館新推〈不知道的時間〉、〈土間〉及〈風–景〉等3件作品，來南院走春看展，也別忘了走到戶外，享受冬陽煦煦以及藝術作品群。展覽活動資訊及報名請上故宮南院官網 https://reurl.cc/85M5k7

國立故宮博物院南部院區 廣告

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