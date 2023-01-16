快訊

屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？手搭縣府女秘書肩上 兩將校挨告遭拔官調職

又一老店熄燈！「台南柳營露水雞」營業倒數 饕客嘆：拜託不要

被通膨吃了？美智庫揭1/4美軍家庭吃不飽 薪資待遇顛覆印象

旅人遇見藝術 徜徉台東藍

聯合報／ 文、圖／台東縣政府
旅人走進「夏日轉場」可在碧海藍天下，張開雙臂享受太平洋海風吹拂。
旅人走進「夏日轉場」可在碧海藍天下，張開雙臂享受太平洋海風吹拂。

大武之心南迴驛 最美休息站

台東縣大武鄉是南迴公路前往台東的第一站，有「台東門戶」稱號。首先映入眼簾的，是「最美休息站」─大武之心南迴驛，主建築以燈塔意象設計，類金字塔造型，在藍天白雲、大海映襯下格外吸睛。

大武漁港藝術作品「1 3 1 4 號的藍」。
大武漁港藝術作品「1 3 1 4 號的藍」。

站內提供台東限定版美食小吃、特色伴手禮，2樓還有海景咖啡廳、觀景平台等，旅途休憩到南迴驛品嘗點心茶飲、補充能量後，除遠眺太平洋海天一色壯麗海景，還可順道到周邊大武漁港「1314號的藍」、最美公車亭「微光懸亭」及知名里程牌9420附近的「夏日轉場」作品打卡拍照。

舊站特區東台灣首屆聲光藝術節「台東光祭」，是東漂旅人不可錯過景點。
舊站特區東台灣首屆聲光藝術節「台東光祭」，是東漂旅人不可錯過景點。

地景藝術超現實 旅人請留步

抵達台東市區，舊站特區東台灣首屆聲光藝術節「台東光祭」，也是東漂旅人不可錯過景點。地景藝術家游文富創作「粉紅色森林」，營造柔軟浪漫奇幻竹海，迷濛雪白上淺淺一抹粉紅，佇立著白馬，形成夢境般的超現實景象。

澳洲聲光藝術家Kit Webster創作「原生」，鑲嵌70萬顆LED燈的三座燈光拱門，加入台東色彩與元素，連續十多分鐘動態演出，隨著音樂律動，讓視覺真實與虛幻在節奏中不斷對話、激盪，嶄新形式帶來全新體驗與藝術能量。

到南迴驛二樓遠眺太平洋海天一色壯麗海景。
到南迴驛二樓遠眺太平洋海天一色壯麗海景。

趁著農曆春節假期，快來台東享受最棒的藝術文化之旅吧！

台東縣政府 廣告

相關新聞

迎新春撒福利！漢來飯店福袋抽2萬家庭套房 漢來美食「來美食App」輕鬆訂位集點

●漢來大飯店新春福袋每袋5888元，再抽紅包，最大獎入住家庭套房 漢來大飯店初一至初三販售新春福袋，每袋5888元，再抽驚喜紅包，最大獎為價值2萬多元三麗鷗家庭套房。飯店也首度舉辦財神爺帶大家走

嘉義市潮選店100+Select 春節潮聖旅遊指南

春節假期來嘉義市「潮」聖之旅！嘉義市政府最新推出旅遊寶典「嘉市潮選店」，藉由100多間特色店家，打造嘉義市觀光旅遊「潮」聖熱點，並邀請知名部落客瑪格進行盤點採訪，本次代言人陳漢典、Albee(范乙霏)

桃園新春福袋 期許春到福到好運到

農曆春節將至，桃園市政府以「兔躍新程」為題製作春聯及福袋，與市民朋友迎接癸卯兔年，民眾可至市政府1樓服務台索取春聯，春聯10日起也會分批配送至各區公所，透過區長及里鄰系統分送至家戶手中。市府表示，市長

內惟藝術中心 高雄文化新地標

融合自然生態．藝術人文．生活美學 高雄文化新地標「內惟藝術中心」今年向全民開放，純白多角形建築的特色設計融入高美館園區綠色地景，加上全台最美輕軌段「龍貓隧道」加持，距輕軌內惟藝術中心站僅1分鐘

基隆文創紀念品 深入轉譯城市美學

基隆文化美學再進化！基隆市文化基金會將近幾年累積的文化成果，打造成兼具設計美學與生活實用性的文創紀念品，包括基隆八景華麗轉映為質感絲巾、漁會正濱大樓成精緻紙雕便條紙以及基隆元素躍上城市限定啤酒杯等，一

瑞兔迎春 故宮南院精選吉慶展件賀新年

兔年新喜，故宮南院精選吉慶的動物造型或紋飾展件陪觀眾過新年！掐絲琺瑯鳧（ㄈㄨˊ）尊、粉彩福祿壽葫蘆瓶上的紅色蝙蝠（鴻福）以及魚藻紋大碗上優游的魚群等，件件討喜又吉利，歡迎到展廳尋寶蒐集；兔子自古被視為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。