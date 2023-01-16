旅人遇見藝術 徜徉台東藍
大武之心南迴驛 最美休息站
台東縣大武鄉是南迴公路前往台東的第一站，有「台東門戶」稱號。首先映入眼簾的，是「最美休息站」─大武之心南迴驛，主建築以燈塔意象設計，類金字塔造型，在藍天白雲、大海映襯下格外吸睛。
站內提供台東限定版美食小吃、特色伴手禮，2樓還有海景咖啡廳、觀景平台等，旅途休憩到南迴驛品嘗點心茶飲、補充能量後，除遠眺太平洋海天一色壯麗海景，還可順道到周邊大武漁港「1314號的藍」、最美公車亭「微光懸亭」及知名里程牌9420附近的「夏日轉場」作品打卡拍照。
地景藝術超現實 旅人請留步
抵達台東市區，舊站特區東台灣首屆聲光藝術節「台東光祭」，也是東漂旅人不可錯過景點。地景藝術家游文富創作「粉紅色森林」，營造柔軟浪漫奇幻竹海，迷濛雪白上淺淺一抹粉紅，佇立著白馬，形成夢境般的超現實景象。
澳洲聲光藝術家Kit Webster創作「原生」，鑲嵌70萬顆LED燈的三座燈光拱門，加入台東色彩與元素，連續十多分鐘動態演出，隨著音樂律動，讓視覺真實與虛幻在節奏中不斷對話、激盪，嶄新形式帶來全新體驗與藝術能量。
趁著農曆春節假期，快來台東享受最棒的藝術文化之旅吧！
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