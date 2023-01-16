基隆文創紀念品 深入轉譯城市美學

基隆文化美學再進化！基隆市文化基金會將近幾年累積的文化成果，打造成兼具設計美學與生活實用性的文創紀念品，包括基隆八景華麗轉映為質感絲巾、漁會正濱大樓成精緻紙雕便條紙以及基隆元素躍上城市限定啤酒杯等，一展跨公私部門的設計美學。

「漩潮」絲巾 最美城市外交伴手禮

基隆市文化基金會今年重新啟動後便積極運作，與基隆市文化局合作的「漩潮」絲巾便是最佳範例，推出後即被譽為基隆未來最美的城市外交伴手禮。執行長陳靜萍表示，充滿時尚感的絲巾禮盒，擷取基隆八景之一的「社寮曉日」為靈感發想，搭配基隆嶼海域全台獨有的世界奇景：「基隆海檻」特殊海象，傳達屬於獨特的「山海潮」魅力。

文創紀念品呈現漁會正濱大樓建築美學與特色窗型。

文創紀念品呈現漁會正濱大樓建築美學與特色窗型。

漁會正濱大樓 紙雕傳遞建築特色

另外，「大基隆歷史場景再現整合計畫」修復完成後，備受矚目的漁會正濱大樓變成這次文創發想標的。透過紙雕精湛設計，細緻地保留建築特色，也讓它成為送禮與捨不得用的文具用品。

兩款城市限定啤酒杯：KEELUNG地標山城、廟口夜市。

城市限定啤酒杯 用耀眼地標乾杯

另外與超過100家台灣風格文創品牌合作的知名伴手禮品牌「來好」聯手，以基隆文化與場域特色作為設計元素，設計轉譯基隆文化，發展兩款城市限定啤酒杯：KEELUNG地標山城、廟口夜市。

陳靜萍說，「來到台灣，帶走基隆」是我們對於這三款文創品的期許。我們相信近幾年基隆的文化積累，透過基金會推展這些城市伴手禮的展現，絕對會是令人驚豔，足以推展到國際的驕傲之作。

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