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鹿港天后宮 走春沾年味整年保平安

聯合報／ 文／記者林敬家、圖／鹿港天后宮提供
湄洲開基二媽神像又稱「黑面媽」。圖／鹿港天后宮提供
湄洲開基二媽神像又稱「黑面媽」。圖／鹿港天后宮提供

國定古蹟鹿港天后宮，創建於明末1591年，至今已超過400多年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，香火鼎盛，每年農曆春節年味十足，各地信眾到天后宮拜拜、點燈祈求媽祖保佑平安順遂，從農曆除夕夜一直熱鬧到農曆3月媽祖生。

恭請黑面媽 祈國泰民安

鹿港天后宮一樑一柱、木雕、石雕、彩繪皆出自於名匠之手，鹿港天后宮在主委張偉東帶領下，在傳承中創新，像是讓民眾在網路點燈、舉辦千人湄洲進香謁祖，兩岸媽祖巡安遶境，分靈聖母到江蘇昆山慧聚天后宮等，讓鹿港天后宮成為地方支持，也深受遊客的喜愛的景點。

張偉東說，大陸湄洲媽祖祖廟原有六尊開基媽祖，現今僅存鹿港天后宮的「二媽」，湄洲開基二媽神像因長期受香火燻染成黑色，又稱「黑面媽」，每年除夕夜，天后宮就會請出「黑面媽」湄洲媽祖進中殿視事，舉行新春祈福儀式。

鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇。圖／鹿港天后宮提供

敲響平安鑼 討好彩頭

鹿港天后宮過年新春活動熱鬧滾滾，民眾除了可以敲響新年平安鑼，討個好彩頭之外，還有隨機發放發財小紅包等活動。鹿港天后宮發揚媽祖精神，除夕夜頒發清寒學子獎助學金，幫助弱勢學生，期許學生抱持對媽祖的感恩之心，用心學習；並依循傳統於晚間11時15分恭請湄洲媽祖進駐中殿祈求國泰民安。大年初四則會擲癸卯年各行業概況，也受到各界矚目。

鹿港天后宮新春展演自大年初一至初八於鄉土廣場展出，除了恭請天后宮媽祖駐駕讓信眾稜轎腳祈平安，還有註生娘娘、文昌帝君、月下老人佑眾生，並有傳統工藝展及竹童玩特展，與媽祖宗教信仰結合，呈現出鹿港獨特工藝文化。

鹿港天后宮已開放2023年點燈，民眾可到場點燈或網路點燈，安太歲、光明燈、文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿，每人全年800元；限量的閤家平安斗全年3,800元，如信眾親至天后宮或是透過轉帳辦理點燈，可獲得限定結緣品「天后Q版卡套」。

圖／鹿港天后宮提供
圖／鹿港天后宮提供

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