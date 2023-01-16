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春節期間全力加強治安維護讓民眾安心過好年

聯合報／ 文、圖／內政部警政署
內政部警政署刑事警察局查獲假投資詐騙集團記者會現場。
內政部警政署刑事警察局查獲假投資詐騙集團記者會現場。

為讓民眾度過一個平安歡慶的春節假期，展現維護治安之決心，112年春節期間警察機關工作主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」。

其中「治安平穩」兼顧犯罪預防及偵查，著重於維護金融機構安全、防詐騙及防竊、防搶宣導、強力打擊詐欺、建立無毒家園、取締賭博犯罪及防制幫派犯罪等重要工作。

維護金融機構安全

民眾提領現鈔、換鈔等金錢交易，易遭不法之徒覬覦，除提升轄內金融機構巡邏警力密度，並建立聯防機制，落實金融機構守望勤務；另配合業者補鈔時間、民眾申請或金融機構轉知需護鈔之對象，派警護送讓民眾安心。

防詐騙及防竊、防搶宣導

增加民眾對犯罪預防知能，宣導常見之假投資詐欺、假求職等犯罪類型，分析犯罪手法及防制作為，強化防詐騙、防竊及防搶宣導，提高民眾警覺。

強力打擊詐欺

詐騙手法日異月新，亟須強化偵防作為與防詐宣導教育，落實現行「友善通報網」機制，再針對高風險處所持續清查，查處警示帳戶且通報為失蹤人口者，持續向上溯源追查共犯及集團首腦，斬除根源，有效打擊詐欺。

內政部警政署保安警察第三總隊查獲非法走私毒品記者會。
內政部警政署保安警察第三總隊查獲非法走私毒品記者會。

建立無毒家園

落實「新世代反毒策略」，宣導反毒知能並加強民眾反毒意識，透過友善通報網機制，加強掃蕩製毒場所及落實防制營業場所涉毒，打擊幫派賴以維生處所，針對各類高風險涉毒營業場所，加強相關臨檢及偵處作為，建立無毒家園。

取締賭博犯罪

為避免不法賭場及組頭邀眾聚賭製造事端，針對轄區可疑目標、場所及非法賭博網站，進行清查掌控蒐證，加強取締實體賭場。另在市集或廟會等公共場所，實施預防賭博犯罪宣導，防止不法分子利用春節假期聚賭。

防制幫派犯罪

持續針對轄內幫派分子與其經營行業、活動及經濟來源加強蒐報，並強化犯罪事證連結，提升組織犯罪起訴定罪成效，依法沒收查扣並依洗錢防制法偵處，澈底切斷幫派金脈流動，並持續施以擴大臨檢及行政聯合稽查，壓縮幫派依附行業空間，展現政府除暴決心。

各警察機關在春節期間會全力加強治安維護，強化防處作為，讓民眾安心過好年。

(內政部警政署廣告)

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