漫玩阿里山 說走就走！
春節連假來趟阿里山說走就走自由行！一日輕旅行，漫步台18線愛情絲路，體驗鄒族傳統部落文化，穿梭奮起湖老街懷舊風情，憶起往日風華；二日森活旅，隙頂健行，二延平步道賞雲瀑、茶園風光，漫步阿里山森林遊樂區，擁抱山林芬多精森林浴。
一日遊輕旅行
阿里山一日遊輕旅行，行程第一站來到觸口遊客服務中心，欣賞地景建築設計之美，嘉義最新景點鄒族逐鹿文創園區就在旁邊，園區結合導覽活動、傳統家屋文化、優格哇斯劇場及美食市集，6米高台灣黑熊必拍打卡點，部落內還有餵梅花鹿、射箭，體驗鄒族原民文化一次滿足，接著到牛埔仔愛情大草原徜徉浪漫氛圍的愛情意象園區。中午抵達奮起湖老街品嘗在地美食，感受老街懷舊熱鬧的年節氣氛。回程駐足天長地久橋合影留念，推薦前往龍隱寺參拜，祈求健康平安，最後帶著滿滿過年走春回憶賦歸。
二日遊森活旅
阿里山二日遊森活旅，首站前往番路鄉隙頂，為阿里山觀賞雲瀑熱門地點，沿著二延平步道健行，欣賞高山茶區的壯闊風光。晚上住宿阿里山森林遊樂區，蒐集聞名國際的阿里山五奇「日出、雲海、晚霞、森林、鐵路」，隨心漫步林間賞千年紅檜、台灣扁柏等珍貴林木盛景，以微登山健行步伐，享受芬多精森林浴，樂活又健康。最後返回觸口遊客服務中心，欣賞地景建築之美。
更多資訊：
阿里山國家風景區管理處官網：https://www.ali-nsa.net/
阿里山新印象粉絲專頁：https://www.facebook.com/Alishan.nsa/
阿里山EASY GO電商平台：https://alishan.welcometw.com/
(交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 廣告)
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