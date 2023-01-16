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新春送禮作公益 新北庇護最有愛

聯合報／ 文、圖／新北市政府勞工局
【喜憨兒】春鳴喜樂年節禮盒，內含棗泥核桃糕及手工餅乾，售價390元。
【喜憨兒】春鳴喜樂年節禮盒，內含棗泥核桃糕及手工餅乾，售價390元。

歲末將至，2023年春節提早到來，新北勞工局推薦庇護工場年節好禮，包含餅乾、鳳梨酥、盆栽及手工皂等各式禮盒，都有身心障礙者熱情參與，讓您送禮賀年做愛心。

勞工局表示，新北庇護工場產品種類相當多元，除了精緻應景的包裝，也兼顧到味覺與視覺上的享受。今年喜憨兒庇護工場推出「春漾繽紛」和「春鳴喜樂」禮盒，不但與插畫家聯名設計外包裝，口味上有多種選擇，像是鳳梨酥的餅皮有五種口味，讓您口感繽紛綻放，一次滿足味蕾，是選擇障礙者的救星。

【愛不囉嗦】甜星豐月經典禮盒，內含真空蜜汁豬肉、好鄰咖啡包濾掛包、原味蝴蝶酥及可可蝴蝶，售價475元。
【愛不囉嗦】甜星豐月經典禮盒，內含真空蜜汁豬肉、好鄰咖啡包濾掛包、原味蝴蝶酥及可可蝴蝶，售價475元。

勞工局指出，愛不囉嗦手作體驗館就推出「手感雙餡蛋捲禮盒」、「堅果禮盒」和「甜星豐月經典禮盒」，除了有香濃滑順的花生醬及可可榛果醬包餡蛋捲，飽滿內餡讓您每一口都是驚艷，還有最適合闔家拜年的豬肉乾及堅果隨手包等豐富產品，絕對讓您在年節大飽口福，福氣滿滿。

新北市勞工局目前已輔導27家庇護工場，提供522位以上的身心障礙者工作機會，在這些年的輔導下，庇護產品除了重視品質，亦將消費者最重視的食品安全列入考量，就是為了讓市民朋友們買到最好的庇護產品。歡迎上yahoo、PChome、蝦皮購物及露天拍賣平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，或電洽新北市勞工局。

(新北市政府勞工局　廣告)

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