南投竹山水資源工程 設專線便民陳情
污水下水道建設是國家進步之指標，南投縣是觀光首都，為推動縣內地方產業，促進旅遊經濟發展，打造觀光發展和現代化，推動污水下水道建設更是不遺餘力，並加速辦理用戶接管工程，提升全縣旅遊水準和生活品質。
污水下水道工程 提升城市生活品質
南投縣政府工務處指出，污水下水道其功能在收集及處理都市污水，以改善都市居住環境衛生，提高居民生活品質，健全都市發展，以南投縣來看，還能同時可防治縣內流域的污染現況，淨化水質並提高水資源利用價值，朝現代化都市邁進。
縣府自2004年起配合中央頒訂「竹山鎮污水下水道系統實施計畫」，2011年獲營建署同意補助辦理，並於當地向學街與下坪街交界處、街尾仔溪右岸設置「竹山鎮水資源回收中心」。工務處表示，第一、二期工程設計的每日生活污水處理量均為3,000公噸，未來大部分民生污水將由下水道排入水資源回收中心，經由進流抽水站、前處理單元、初沉池、生物處理單元、二沉池、消毒系統、過濾回收、污泥濃縮及脫水處理。
改善環境衛生 河川污染減量可期
竹山鎮生活污水經處理後，確認其放流水水質達到公共下水道放流水標準，才能排放街尾仔溪至濁水溪，完工後必能有效改善竹山地區的環境衛生及河川水質等環境品質，對河川污染減量的貢獻可望相當顯著，也有利於地方繁榮發展。
竹山鎮水資源回收中心第一期新建統包工程，預計2023年8月完工後，啟動用戶接管工程，第一標接管範圍包含雲林里、竹圍里、延和里、介於大明路以北、集山路三段以北、集山路三段1,350巷以東及大慶街以西，接管戶數約1,976戶。
南投縣政府表示，污水相關建設施作過程難免影響交通及周邊商家，若造成不便，希望民眾體諒包容並配合施工，縣府也為此設置污水下水道諮詢及陳情專線（049）2247777，提供民眾排除污水下水道相關問題。
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