2023春遊台南迎兔年 日賞花鳥x夜遊燈光

喜迎癸卯兔年，春節連假一口氣放10天，當然要到台南玩到盡興！市長黃偉哲歡迎全台民眾來泡關子嶺泥漿溫泉或龜丹溫泉，也可到梅嶺登山健行賞花，或到六甲欣賞落羽松，還可到鹽水和北門來拍大片波斯菊和百日草的休耕花海，或和迪士尼公主們拍照打卡。台南市政府觀光旅遊局郭貞慧局長也說，過年來台南可逛新化年貨大街買好買滿，還可欣賞兩年一度的大地藝術季，以及一年一度的龍崎空山祭、普濟殿燈會、月津港燈節、月之美術館，更可趁黑面琵鷺及黑腹燕鷗來台度冬，欣賞飛羽們的曼妙姿態來場生態旅遊。

關子嶺泥漿溫泉（臺南市政府觀光旅遊局提供）

關子嶺、龜丹泡溫泉

白河區的關子嶺溫泉為世界三大泥漿溫泉之一，屬弱鹼性碳酸泉，雖然水呈灰黑色但對皮膚美白、保養很有功效。另外楠西區的龜丹溫泉有美人湯之稱，碳酸泉水無色無味、水質清澈，且較遠離塵囂，還可順遊梅嶺風景區。

冬季限定賞鳥行程

黑面琵鷺每年冬季都會出沒在台南七股區的潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲溼地生態園區以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區，賞鳥愛好者可走訪七股區黑面琵鷺保護區的黑面琵鷺生態展示館及北堤賞鳥亭。別名為魚鷹的鸕鶿也會在七股潟湖出現，可搭乘娛樂漁筏，賞鳥同時認識養蚵生態。還有黑腹燕鷗也會來台過冬，黃昏時成群在北門潟湖一帶的天空中盤旋飛舞，相當壯觀。

梅嶺賞梅(臺南市政府觀光旅遊局提供)

自然美景

楠西區的梅嶺風景區每年冬季都會開出滿山雪白的梅花，還有杜鵑花、紫牡丹、山櫻花也會陸續盛開，美不勝收。鹽水區信義路兩旁、北門區侯雨利故居及文山里仁安宮周邊（174市道旁），也都會有波斯菊及百日草的休耕花海，鮮艷迷人。六甲區（台1線、台鐵林鳳營車站附近）的落羽松是全台最晚轉換成紅褐色的落羽松森林，周邊還種有波斯菊花海，繽紛艷麗，歡迎大家來拍照打卡。

龍崎光節：空山祭-倒風雅客作品「鵬萊」（臺南市政府文化局提供）

精彩活動

兩年一屆的「2022Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」（111/10/15-112/1/29）以超過60件藝術作品及100場文化探索，打造台南文藝生態展覽，透過最貼近生活的方式探討水域治理相關議題。

第四屆「龍崎光節：空山祭」（111/12/24-112/02/12）以「隨風去留」為主題，帶著全新作品回歸龍崎區虎形山公園，呈現出專屬於龍崎山林、奇幻又富有文藝氣息的浪漫夜晚。

在鹽水區歷史街區舉辦的「月之美術館」（111/12/17-112/2/12），本年度策展主題是「我們」，除了燈區藝術作品外，還有Bingo闖關互動贈獎活動，增加看展樂趣；「月津港燈節」（112/01/14-2/12）則以「城裡的月光」為主題，規劃四大展區展出75組作品，還有11組傳統戲曲匯演的水月劇場，讓大家在光影中感受月津港之美。

月之美術館（臺南市政府文化局提供）

「2023第11屆府城普濟燈會」（112/1/16-2/11）規劃展出1600盞彩繪燈籠，比往年增加約100盞燈籠，展出範圍將向外延伸，讓周邊的巷弄街道都沉浸在春節喜氣中。

「新化年貨大街購物節」（112/1/13-1/19）今年以「新化開 錢兔來」為活動主題，特別安排藝人表演、街舞競賽、揮毫贈春聯等活動，消費滿100元還送兌換券，可抽電動機車、購物金等好禮，讓大家開心辦年貨、安心過好年。

三井MITSUI OUTLET PARK台南店特別布置「相遇公主閃耀慶典 迪士尼公主主題燈飾」（111/11/11-112/2/28），讓大家最喜愛的迪士尼公主們齊聚歡度佳節！在現場還可以逛限定快閃店，打卡或消費滿額更可換取精美禮品。

「台南購物節」本次活動時間加碼延長至2023年2月28日，憑在台南登記店家消費滿100元，登錄發票就有機會抽中期間限定的iPhone14等大獎，112年1月起還加碼周周抽光陽電動機車，就等你來抽！

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