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新北溫泉之旅 佐山海美景入湯

聯合報／ 文、圖／新北市政府觀光旅遊局
舊金山總督溫泉
舊金山總督溫泉

馬上要迎接長達10天的春節假期啦！規劃好去哪兒走走了嗎？冷冷的天氣最適合泡湯了。北台灣有眾多溫泉勝地，其中幅員廣大的新北市，境內溫泉坐擁山海景色，地區性文化豐富，民眾泡湯之餘，還可以安排順遊的小旅行，無論是前往金山、萬里、烏來、淡水或貢寮等地，都可以找到自己喜愛的溫泉湯，邊泡湯邊享受最美的景色。

金山萬里 四種特殊泉質

新北市金山與萬里地區的溫泉非常有名，金山位在大屯火山地熱帶，溫泉泉質優渥，早在清朝年間，古人就發現該地有海洋砂溫泉、硫磺泉、碳酸泉以及鐵溫泉4種特殊泉質，各具特色。

烏來 美人湯最迷人

烏來也是溫泉原鄉，相傳300多年前就有泰雅族人發現溫泉，烏來溫泉屬於碳酸氫鹽泉，無色無臭弱鹼性是一大特點，有助軟化皮膚角質，因此素有美人湯的稱號。

內洞瀑布
內洞瀑布

淡水 搭捷運輕鬆泡

想要搭乘捷運就能輕鬆抵達的泡湯行程，首選就是淡水啦！挑一間心儀的溫泉飯店好好享受後，還可以前往淡水漁人碼頭看美麗夕陽，走訪地標情人橋、搭渡輪走藍色公路或沿著原木棧道賞漁港風景，再到老街品嘗各式小吃。

淡水漁人碼頭情人橋夕陽
淡水漁人碼頭情人橋夕陽

福隆福容溫泉
福隆福容溫泉

貢寮 賞海景泡好湯

喜愛看海的民眾，則可前往貢寮，沿著台2線欣賞美麗的海岸，或是租借自行車騎乘在舊草嶺隧道，同時在貢寮還有台灣本島唯一、獲得日本溫泉協會認證及新北市政府溫泉標章的「氯化物碳酸氫鹽泉」，值得一訪！

新北市政府觀光旅遊局 廣告

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