新北青春山海線 自行車、泡腳湯屋與知名地標一次滿足
為促進北海岸觀光旅遊發展，新北市政府積極推動「青春山海線」觀光品牌，範圍一路從淡水、三芝、石門、金山到萬里，全長100多公里，跨局處合作串聯北海岸景點，連結相關產業、發展地方創生、強化公共運輸和景點接駁，全力推廣全臺灣最美的北海岸線。
「萬里大鵬停車場暨景觀橋」與「石門海灣新城社區」是青春山海線上的重要節點之一，透過市府的努力，已然成為最佳遊憩與打卡亮點。
萬里大鵬停車場暨景觀橋悠閒漫步之旅
大鵬停車場鄰近萬里員潭溪，原為一般停車空間，經過新北市政府努力爭取預算與施工後，成功改建為舒適的休憩景點，包含日式泡腳湯屋、涼亭、YouBike單車站以及跨越員潭溪連接萬金自行車道的大鵬景觀橋，民眾來北海岸騎萬金自行車道時，可在此駐足休息，並享受悠閒的溫泉泡腳以舒緩疲勞。
石門海灣新城新風貌山海之間風華再現
鄰接北部濱海公路的石門海灣新城社區是北臺灣海岸線的知名地標，過去因疏於管理維護而成為環境雜亂、外牆磁磚剝落的廢墟。為使海灣新城風貌再現，新北市政府主動與社區合作，找回百名已搬遷住戶並投入社區營造，並全國首創公辦整建維護修繕建築物立面，將白色系的建築物銜接海洋、天空，成功翻轉社區樣貌，改變成在地景點。經過濱海公路時，不妨拍照打卡紀錄這座山海之間的美麗建築吧！
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