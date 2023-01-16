和平島公園華麗轉身 掀永續旅遊新風潮

環境優先 打造永續觀光

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處，自103年接手和平島公園後，秉持設施減量、環境優先、國際水準、便利遊客等4項核心價值推動風景區觀光發展，盤點出園區具有「擁有世界400多年豐富族群史」、「奇岩地景」、「全球21處最美日出」及「獨特的里海文化」等潛在美質，故以「永續、在地、國際」為理念，著手進行景觀環境等公共設施整建改善，藉由民間企業管理之專業，公私協力，共同讓和平島公園華麗轉身，成為皇冠北海岸永續旅遊的新興璀璨珍珠。

結合社區 推廣深度體驗

現今的和平島公園擺脫過去老舊、傳統形象，蛻變為優質新潮景點，自110年第九屆台灣景觀大獎「風景遊憩類傑出獎暨年度首獎」、財政部第19屆民間參與公共建設金擘獎「政府團隊獎—優等」及111年交通部服務獎後，再度獲得行政院「111年國家永續發展獎」肯定。

112年1月14日至2月28日北觀處將續辦「掀風潮」活動，在和平島公園、湖海灣及情人湖體驗首創「聲漫地圖」，以電子集章串聯皇冠海岸觀光圈業者等活動，創造出冬季造訪基隆的動力與吸引力。

「掀風潮」活動主視覺。

未來將持續與在地社區結合推廣深度體驗之永續旅遊，並參與全球百大綠色旅遊地及綠色旅遊目的地標章認證，希望能激發社會大眾對永續旅遊之迴響及支持行動。

北觀處「公私協力-國際永續旅遊島計畫」之永續觀光作為榮獲111年國家永續發展獎肯定。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 廣告