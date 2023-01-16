春節相聚 桃園品茗再現茶金風華
桃園曾經是臺灣茶產業重鎮之一，電視劇「茶金」中的茶園風光更令人悠然神往。春節相聚飽食之餘或品嘗點心時，搭配一杯桃園好茶更是清甜回甘、韻味無窮，還能去油解膩，降低身體負擔。單純品茗即可感受茶葉自然獨特的魅力。
在桃園多樣的地形、宜人的氣候和肥沃的土地等得天獨厚的天然條件下，形成獨樹一格的茶葉文化。雖然物換星移下，隨著城市發展，茶園面積逐漸減少，但在桃園市政府、各區農會和專業茶葉職人們的齊心努力與堅持下，讓桃園好茶持續飄香。
桃園市政府多年來致力推廣茶產業，隨著在地茶農製茶技術不斷地提升，桃園生產的茶葉在國內各類型茶葉比賽中屢屢獲獎，近年來更透過茶葉分級包裝及品牌行銷成功打響名號，包括桃映紅茶、東方美人茶、蘆峰茶、秀才茶、龍泉茶及拉拉山烏龍茶等茶品皆廣受消費者喜愛，在市場上建立口碑。
為提升桃園茶葉產量及品質，市府積極辦理各項茶產業補助計畫，並持續舉辦各特色茶評鑑比賽，邀請行政院農業委員會茶業改良場的專家們依據茶品外觀、水色及香味評分，選出包含特等獎的各項獎別。
市府還特別規劃茶葉分級包裝制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」，把關桃園茶葉品質。希望藉由評鑑比賽層層把關，期許茶產業成為安全、永續農業。
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