2023中臺灣元宵燈會 10米高主燈 幸福臺中Happy兔

2023中臺灣元宵燈會將於2月4日至2月12日盛大開展，今年首度移師中央公園舉行，由水上主燈「幸福臺中Happy兔」，及6大亮點燈區，述說臺中生態環境、人文藝術等不同面向，展現出臺中幸福、宜居的城市魅力，陪伴民眾溫馨共度元宵佳節。

水霧投影雷射 點亮夜空

觀旅局指出，10公尺高的「幸福臺中Happy兔」主燈座落展區中心，將自圓球躍升而出，為民眾展示臺中低碳、智慧、創新的城市榮耀，搭配逾3000平方公尺水霧投影雷射、130支光束燈投影，成為夜空最耀眼光芒，點亮民眾心中溫暖。

2023中臺灣元宵燈會10米高水上主燈「幸福臺中Happy兔」。

今年中臺灣元宵燈會規劃6大亮點燈區，包含在知名打卡景點「天井」設置8公尺高兔媽媽，俯瞰兔寶寶的「免子窩燈區」、呼應園區豐富生態的「萌蟲蟲燈區」、呈現百變萌兔投影的「萌兔萬花筒」燈區，還有指引主燈方向的「光之流域燈區」，並與知名插畫師合作「好冰友找朋友燈區」，探討生態議題。

中市觀旅局今年燈會找來知名插畫師合作，設置「好冰友找朋友燈區」，探討生態議題。

多元精彩展演 樂逛市集

觀旅局提到，除了燦爛閃耀的燈展作品可大飽眼福外，開幕晚會更邀請到國家級藝術團隊「朱宗慶打擊樂團」、人氣歌手韋禮安、吳汶、鼓鼓呂思緯輪番獻藝；周末更安排豐富的互動展演，包括石虎家族、MOMO家族親子派對、氣球達人秀、奇幻魔術秀及樂團演出，創造多元的燈會體驗。

今年更特別邀請在地知名文創市集－「lolemarket」，打造全新「Park兔」燈會市集，以兔類創作為策展核心，帶給遊客最新穎的市集體驗。

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臺中市政府觀光旅遊局 廣告