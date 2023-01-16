快訊

屏縣敬軍餐敘吃出性騷擾？手搭縣府女秘書肩上 兩將校挨告遭拔官調職

又一老店熄燈！「台南柳營露水雞」營業倒數 饕客嘆：拜託不要

被通膨吃了？美智庫揭1/4美軍家庭吃不飽 薪資待遇顛覆印象

2023中臺灣元宵燈會 10米高主燈 幸福臺中Happy兔

聯合報／ 文、圖／臺中市政府觀光旅遊局
2023中臺灣元宵燈會10米高水上主燈「幸福臺中Happy兔」。
2023中臺灣元宵燈會10米高水上主燈「幸福臺中Happy兔」。

2023中臺灣元宵燈會將於2月4日至2月12日盛大開展，今年首度移師中央公園舉行，由水上主燈「幸福臺中Happy兔」，及6大亮點燈區，述說臺中生態環境、人文藝術等不同面向，展現出臺中幸福、宜居的城市魅力，陪伴民眾溫馨共度元宵佳節。

水霧投影雷射 點亮夜空

觀旅局指出，10公尺高的「幸福臺中Happy兔」主燈座落展區中心，將自圓球躍升而出，為民眾展示臺中低碳、智慧、創新的城市榮耀，搭配逾3000平方公尺水霧投影雷射、130支光束燈投影，成為夜空最耀眼光芒，點亮民眾心中溫暖。

2023中臺灣元宵燈會10米高水上主燈「幸福臺中Happy兔」。
2023中臺灣元宵燈會10米高水上主燈「幸福臺中Happy兔」。

今年中臺灣元宵燈會規劃6大亮點燈區，包含在知名打卡景點「天井」設置8公尺高兔媽媽，俯瞰兔寶寶的「免子窩燈區」、呼應園區豐富生態的「萌蟲蟲燈區」、呈現百變萌兔投影的「萌兔萬花筒」燈區，還有指引主燈方向的「光之流域燈區」，並與知名插畫師合作「好冰友找朋友燈區」，探討生態議題。

中市觀旅局今年燈會找來知名插畫師合作，設置「好冰友找朋友燈區」，探討生態議題。
中市觀旅局今年燈會找來知名插畫師合作，設置「好冰友找朋友燈區」，探討生態議題。

多元精彩展演 樂逛市集

觀旅局提到，除了燦爛閃耀的燈展作品可大飽眼福外，開幕晚會更邀請到國家級藝術團隊「朱宗慶打擊樂團」、人氣歌手韋禮安、吳汶、鼓鼓呂思緯輪番獻藝；周末更安排豐富的互動展演，包括石虎家族、MOMO家族親子派對、氣球達人秀、奇幻魔術秀及樂團演出，創造多元的燈會體驗。

今年更特別邀請在地知名文創市集－「lolemarket」，打造全新「Park兔」燈會市集，以兔類創作為策展核心，帶給遊客最新穎的市集體驗。

燈會最新消息及臺中更多旅遊資訊歡迎上臺中觀光旅遊網(請做超連結https://travel.taichung.gov.tw/)查詢。

臺中市政府觀光旅遊局 廣告

相關新聞

迎新春撒福利！漢來飯店福袋抽2萬家庭套房 漢來美食「來美食App」輕鬆訂位集點

●漢來大飯店新春福袋每袋5888元，再抽紅包，最大獎入住家庭套房 漢來大飯店初一至初三販售新春福袋，每袋5888元，再抽驚喜紅包，最大獎為價值2萬多元三麗鷗家庭套房。飯店也首度舉辦財神爺帶大家走

嘉義市潮選店100+Select 春節潮聖旅遊指南

春節假期來嘉義市「潮」聖之旅！嘉義市政府最新推出旅遊寶典「嘉市潮選店」，藉由100多間特色店家，打造嘉義市觀光旅遊「潮」聖熱點，並邀請知名部落客瑪格進行盤點採訪，本次代言人陳漢典、Albee(范乙霏)

桃園新春福袋 期許春到福到好運到

農曆春節將至，桃園市政府以「兔躍新程」為題製作春聯及福袋，與市民朋友迎接癸卯兔年，民眾可至市政府1樓服務台索取春聯，春聯10日起也會分批配送至各區公所，透過區長及里鄰系統分送至家戶手中。市府表示，市長

內惟藝術中心 高雄文化新地標

融合自然生態．藝術人文．生活美學 高雄文化新地標「內惟藝術中心」今年向全民開放，純白多角形建築的特色設計融入高美館園區綠色地景，加上全台最美輕軌段「龍貓隧道」加持，距輕軌內惟藝術中心站僅1分鐘

基隆文創紀念品 深入轉譯城市美學

基隆文化美學再進化！基隆市文化基金會將近幾年累積的文化成果，打造成兼具設計美學與生活實用性的文創紀念品，包括基隆八景華麗轉映為質感絲巾、漁會正濱大樓成精緻紙雕便條紙以及基隆元素躍上城市限定啤酒杯等，一

瑞兔迎春 故宮南院精選吉慶展件賀新年

兔年新喜，故宮南院精選吉慶的動物造型或紋飾展件陪觀眾過新年！掐絲琺瑯鳧（ㄈㄨˊ）尊、粉彩福祿壽葫蘆瓶上的紅色蝙蝠（鴻福）以及魚藻紋大碗上優游的魚群等，件件討喜又吉利，歡迎到展廳尋寶蒐集；兔子自古被視為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。