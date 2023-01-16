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新北市資源循環教育基地完工 回收分類靠AI更快速精準

聯合報／ 文、圖／新北市政府環境保護局
新北市長侯友宜日前視察新北市資源循環教育基地。
新北市長侯友宜日前視察新北市資源循環教育基地。

運用分選科技廠房 加速分類

位於新北市五股夏綠地的「新北市資源循環教育基地」已於去年（2022年）底完工，成為新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房，預估每年可分選1.2萬噸家戶資源回收物、減少1560噸未撿出回收物，基地同時兼具環境教育功能，能讓市民近距離了解資收分選處理流程，期許資源循環教育基地能創造永續城市新型態，將新北永續循環推向新的里程碑。

新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房。
新北市第一座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房。

過去傳統人工分選資源回收作業，需廣大佔地、密集勞力，且環境維護較為不易，而新北市資源循環教育基地運用創新分選科技的廠房，以自動輸送帶搭配人工初步整理後，再以光分選機、磁選機快速分選資收物，更加入了全台第一座國產開發AI人工智慧回收系統加速分類作業。

資收物以自動輸送帶搭配人工初步整理後，再以光分選機、磁選機快速分選。
資收物以自動輸送帶搭配人工初步整理後，再以光分選機、磁選機快速分選。

提升資源再利用 減少碳排

基地啟用後每年預估可處理1.2萬噸的資收物，若以傳統人工分選的資收場進行分選，約有2400噸可回收物未被選出，而透過自動化分選，可使可回收物未揀出狀況降低至約840噸，提升13%的資源再利用率，可減輕焚化爐處理量，相當於減少273噸碳排放量。

AI人工智慧的資源回收廠房透過機械手臂挑揀資收物。
AI人工智慧的資源回收廠房透過機械手臂挑揀資收物。

新北市環保局表示，因對環境教育重視，資源循環教育基地二樓特別建置環廠參觀廊道，基地啟用後可讓參訪人員沿著參觀動線，近距離了解物的循環旅程、資收物分選處理流程、再利用流程，向市民推廣源頭減量、循環經濟等環保觀念，成為新北市重要的環境教育基地。

(新北市政府環境保護局　廣告)

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