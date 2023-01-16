聯新國際醫院 以病人為中心

腎臟病照護品質認證

慢性腎臟病整合照護

一條龍服務帶來安心

桃園平鎮聯新國際醫院擁有10位醫學中心級的腎臟專科主治醫師，同時跨專業組成堅強的腎臟照護團隊，一同打造「以病人為中心」的友善環境，是桃竹苗地區第一家榮獲「腎臟病照護品質認證」的區域醫院，同時連年獲「提升腎臟病健康促進機構照護品質計畫」區域醫院典範獎及特優獎，並被台灣腎臟醫學會評定為合格血液及腹膜透析護理人員訓練醫院，一條龍式整合服務，為病患及家屬帶來更多「安心」。

聯新國際醫院腎臟科醫師團隊。

解決人的所有問題

總院長張煥禎1994年發現南桃園醫療貧脊，並於平鎮現址成立醫院，再逐步增設服務科別，造就今日醫療團隊。張煥禎為腎臟專科，創院之初體會到病友們為了透析得忍受身體不適，奔波於大醫院與住家間，因而積極廣招醫療專業人才及籌建相關醫療設備，設立南桃園最大規模的血液、腹膜透析中心及血管通路照護中心。

隨著人口老化與慢性疾病增加，慢性腎臟疾病患者隨之增加，據調查台灣20歲以上的慢性腎臟病盛行率高達12%，「醫療不是以器官為中心，而應以病人為中心」，院方思考腎臟疾病的發生，常與其他疾病共病，不能僅關注單一器官問題，而須解決「人」這個個體上的所有問題，自2000年起開始推動慢性腎臟病整合照護。

院方表示，慢性腎臟病並不是沒有辦法預防及醫治，醫院依病患狀況分析出罹患慢性腎臟病的高風險因子，提醒高危險群實施篩檢，俾及早預防、早期發現並處理，避免因錯失醫治良機而導致器衰竭或必須進入透析處置。

同個醫療團隊執行

初期腎臟疾病篩檢，針對患者個案管理，實施衛教課程與營養監控，並透過最新的腎病治療方式、中西醫整合慢性腎病治療等作為，協助病友積極維繫腎臟功能。若進入末期階段，院方循共享決策模式，依病況邀集相關專科醫師，協助病患決定替代療法，選擇血液、腹膜透析，或腎臟移植術前評估與術後診療，所有的腎臟照護，都能由同一個醫療團隊執行，一條龍式整合服務，為病患及家屬帶來更多「安心」。

透析中心每月透析人次約6千人次，長期血液透析病人約480人、腹膜透析病人約100人，血液透析總床數103床，是南桃園腎臟病急重症轉診區域醫院，能提供24小時全天候透析、緊急透析、血管通路建立與腹膜透析植管等。

聯新國際醫院

地址：桃園市平鎮區廣泰路77號

電話：(03)494-1234