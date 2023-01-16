體驗桃園多樣的地貌與人文風情－桃林鐵路

有一種天生無限的東西

關於輕旅行——沿著開闊的道路漫步

本能是你唯一的嚮導，沒有真正的心中的目的地。

在桃林鐵路，發現的機會是無止境的。

無論您是自行車愛好者、美食探索者還是休閒運動者，這片多元化的路廊擁有滿足每個人旅行癖的東西。

串聯都市的漫步綠廊

距離桃園火車站向東1.2km，是桃園市政府重新規劃的綠色廊道，喜歡騎自行車的人，可以騎著UBIKE，沿著桃林鐵路輕鬆的漫步，桃林鐵路全長約10.2公里，沿線有桃園高中為了紀念桃林鐵路，由2000張照片打造的馬賽克牆，還有位於虎頭山西北側的大有梯田生態公園－適合大人小孩一起來玩的遊戲場，以及南昌軍營改建的公園－保留了原始的軍區的特色，時間安排得當，您可以欣賞到該地區最美麗的景色之一，星光步道，在夜空的渲染之下，就好像一條銀河一樣。

▲桃林鐵路星光步道

承載在地記憶的桃林鐵路

承載著桃園人歷史記憶的「桃林鐵路」，過去主要是運送煤礦至林口發電廠，隨著時代演進，桃林鐵路沒落，在101年底正式停駛，鐵道閒置、雜草叢生，桃園市政府思考如何讓閒置空間與都市規劃重新結合，透過全長10.2公里的「台鐵林口線路廊活化工程」，創造出一條都市的綠色廊帶，107年，桃林鐵路重生成為一條綠廊道，保留了當年運煤載客的鐵軌，串聯了住宅、學校、公園、風景區跟商圈，現在已經成為當地居民休憩、散步的地方。

▲當年運煤載客的鐵軌

桃林活化帶動旅遊經濟

桃林鐵路活化後帶動後巷翻轉，使得周邊經濟蓬勃發展，沿途出現了許多咖啡廳、輕美食，坐在這裡喝上一杯咖啡，時光就好像被凍結起來，在這個緩慢生活的外表之外，是通向桃園本質的小徑，真正讓你對一個地區的真實面貌有豐富了解的是所有介於兩者之間的地方，而在桃林鐵路，您將體驗到更多關於桃園多樣的地貌與人文風情。

桃園市政府捷運工程局 廣告