私菸酒罰很大 高雄財政局提醒業者多加留意

由於菸酒品對健康影響很大，且具有負的外部性（如二手菸會危害非吸菸者的健康、酒駕會造成其他用路人的危險)，我國政府期透過以價制量的方式(課徵重稅)，抑制菸酒品的消費、矯正外部性並增加稅收，導致我國菸酒品的價格偏高。即便如此，菸酒品仍是許多人日常生活的一部分，且多數消費者對菸酒品有一定的黏著度，為降低菸酒品對國人健康的危害，我國制定了菸酒管理法，針對菸酒品的產製、販賣、輸入、運輸、標示及廣告皆嚴加控管，違規罰則中又以私劣菸酒的罰鍰最高且可能面臨刑責。相較於劣菸酒，私菸酒的違規案件更多，為此，高雄市政府財政局彙整了重要的私菸酒相關法規，以提醒業者，執行業務時多加留意。

私菸酒的定義

依菸酒管理法(下稱本法)第6條規定，私菸酒是指有下列情形之一者：

(1)未依本法規定取得許可執照而產製之菸酒。

(2)未依本法規定取得許可執照而輸入之菸酒。

(3)菸酒製造業者於許可執照所載工廠所在地以外場所產製之菸酒。

(4)已依菸酒管理法取得許可執照而輸入未向海關申報，或匿報、短報達一定數量之菸酒。

(5)中華民國漁船載運非屬自用或超過一定數量(按船員數計算)之菸酒。

上述一定數量是指，菸類：捲菸1,000支或雪茄125支或菸絲5磅。酒類：5公升。

檢視私酒外包裝之標示事項。

相關罰則

(1)產製私菸酒：處新臺幣5萬至100萬元罰鍰。但查獲物現值超過新臺幣100萬元者，處查獲物現值1倍至5倍罰鍰，最高可罰新臺幣1,000萬元。

(2)輸入私菸酒：處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬至1,000萬元罰金。

(3)販賣、運輸及轉讓私菸酒：處新臺幣3萬至50萬元罰鍰。但查獲物現值超過新臺幣50萬元者，處查獲物現值1倍至5倍罰鍰，最高可罰新臺幣600萬元。

詳細記錄查獲私酒數量、品項，並全數予以查扣。

近期酒品走私案件頻傳，於去(111)年年底，高雄市政府財政局及財政部關務署高雄關已聯手查獲2起重大違規案件，皆是以虛報貨名的手法意圖闖關，共查扣20只轉口貨櫃，市價近新臺幣8,000萬元，高雄市政府財政局提醒業者，切勿心存僥倖以免違規受罰。

111年11月15日高雄財政局與高雄海關，共同破獲走私啤酒逾 93 萬罐，創歷年新高。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

(高雄市政府財政局 部分經費來自菸品健康福利捐 廣告)