2023「我金山我驕傲」健跑3歲囉！春節後開放報名

2023「我金山我驕傲」健跑活動即將3歲囉！春節後開放報名，歡迎大小朋友回娘家。

新北金山位在陽明山腳下，是北海岸一個純樸美麗的小鄉鎮，擁有豐富的自然景觀資源，金山區公所發起「我金山我驕傲健走路跑」活動，邀請在地居民及各地好友一同響應，以不同角度看見金山的美。

2023「我金山我驕傲」健跑活動即將3歲囉！春節後開放報名。圖／金山區公所提供

因應疫情穩定及相關規定鬆綁，2023年邁入第3屆的活動將規畫擴大辦理以造福更多喜愛戶外運動的民眾一同參與。

金山區長廖武輝表示，新北市萬金石國際馬拉松是長距離的專業路跑賽事，為了讓北海岸在地民眾能一同參與路跑運動，特別在萬金石馬拉松前一日舉辦短距離3.8公里的健走路跑活動。路線在萬金石馬拉松32至35公里路段，行經金山區磺清路段磺清大橋，有著「會跳舞的波浪大道」之名，總是吸引遊客拍照打卡。

2023年金山區公所將循往例在萬金石馬拉松前一日，2023年3月18日舉辦第3屆健走路跑活動，不僅免費參加還比照馬拉松規格籌備，包含活動識別布、完賽獎牌、完賽證明等一項都不少，還有完賽禮讓參加民眾樂於參與運動，可謂是CP值最高活動。

同時鼓勵萬金石馬拉松選手可以提前一天來到金山觀光，促進經濟發展也為隔日長跑暖場。

每周六日夜晚整點啟動投射「我金山我驕傲」字樣搭配輕柔音樂，獲得許多在地區民及遊客好評讚賞。圖／金山區公所提供

區長廖武輝說，「我金山我驕傲」至今已不只是一個單純的口號，而是喚醒在地民眾認同感與公眾事務參與感的實際行動，藉由「我金山我驕傲健走路跑活動」已經讓更多人注意到金山，看見金山之美以及金山的各種進步。

金山區公所完成磺清路實體人行道設置，民眾散步通行安全便利，人行道間的愛心磚已成為拍照打卡景點。圖／金山區公所提供

廖武輝說，2021年5月金山區公所在磺清大橋增設光影投射打造新地標，每周六日夜晚整點啟動投射「我金山我驕傲」字樣搭配輕柔音樂，獲得許多在地區民及遊客好評讚賞，2022年8月也完成磺清路實體人行道設置，對於民眾散步通行均更為安全與便利，人行道間的愛心磚已成為拍照打卡景點。

金山區公所在磺清大橋增設光影投射打造新地標，成為拍打卡熱點。圖／金山區公所提供

金山區公所表示，第3屆健走路跑活動預計於2023春節假期後分為三階段報名，第1階段為設籍萬、金、石之民眾；第2階段開放全民線上報名；第3階段則針對2023年萬金石馬拉松選手於活動當日現場參與，歡迎有興趣參加的大小朋友持續關注金山區公所臉書粉絲頁及LINE社群（金山區公所訊息公布欄）相關訊息公告。

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