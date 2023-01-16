我家就是你家 新北家庭托顧服務提供托付老寶貝的好地方
家庭托顧是以「家」的概念提供的社區型服務模式，由受過訓練的長照人員作為服務提供者，讓照顧服務員於自身住所辦理全日托、半日托服務，照顧社區中的長輩，目前每一托顧家庭至多收托4位長輩，如同保母照顧嬰幼兒，家屬上班前將家中的長者送到照顧服務員的住所（托顧家庭）接受專業的長期照顧，除了減輕家屬照顧負擔，也讓家托員可以在家創業穩定經濟收入，維持其家庭功能的完整性，一對四的照護更能細緻的依個案做個別化調整，並依服務對象之意願及能力協助個案適度的社會參與，亦能發揮鄰里互助的功能及特色，長輩能夠在地安老、家庭照顧者能夠安居樂業。
◎服務對象
長照服務申請資格應為長照需要等級第2級（含）以上者，且符合下列情形之一者：
(一)65歲以上老人
(二)領有身心障礙證明(手冊)者
(三)55-64歲原住民
(四)50歲以上失智症者
◎補助原則
依「長期照顧服務申請及給付辦法」補助額度。
◎你可透過以下方式申請
(一)網路線上申請：新北市政府申辦E服務(https://reurl.cc/55N07R)
(二)各窗口申請：新北市各區公所、衛生所、區域社會福利服務中心及各醫院出院準備服務。
(三)電話申請：手機、市話請撥長照服務專線1966，或與各區長期照顧服務管理中心聯絡。
◎新北市政府核准設立家托機構名單：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=203625
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