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我家就是你家 新北家庭托顧服務提供托付老寶貝的好地方

聯合報／ 文、圖／新北市政府衛生局
家庭托顧的個別化照顧。
家庭托顧的個別化照顧。

家庭托顧是以「家」的概念提供的社區型服務模式，由受過訓練的長照人員作為服務提供者，讓照顧服務員於自身住所辦理全日托、半日托服務，照顧社區中的長輩，目前每一托顧家庭至多收托4位長輩，如同保母照顧嬰幼兒，家屬上班前將家中的長者送到照顧服務員的住所（托顧家庭）接受專業的長期照顧，除了減輕家屬照顧負擔，也讓家托員可以在家創業穩定經濟收入，維持其家庭功能的完整性，一對四的照護更能細緻的依個案做個別化調整，並依服務對象之意願及能力協助個案適度的社會參與，亦能發揮鄰里互助的功能及特色，長輩能夠在地安老、家庭照顧者能夠安居樂業。

長輩於機構中動手製作餐點。
長輩於機構中動手製作餐點。

照顧服務員帶領社會參與活動。
照顧服務員帶領社會參與活動。

◎服務對象

長照服務申請資格應為長照需要等級第2級（含）以上者，且符合下列情形之一者：

(一)65歲以上老人

(二)領有身心障礙證明(手冊)者

(三)55-64歲原住民

(四)50歲以上失智症者

◎補助原則

依「長期照顧服務申請及給付辦法」補助額度。

◎你可透過以下方式申請

(一)網路線上申請：新北市政府申辦E服務(https://reurl.cc/55N07R)

(二)各窗口申請：新北市各區公所、衛生所、區域社會福利服務中心及各醫院出院準備服務。

(三)電話申請：手機、市話請撥長照服務專線1966，或與各區長期照顧服務管理中心聯絡。

◎新北市政府核准設立家托機構名單：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=203625

(新北市政府衛生局 廣告)

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