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桃園市致力布建兒少及長者照顧據點 社區互助 築起愛的安全網

聯合報／ 文、圖／桃園市政府社會局
兒少據點像小朋友第二個家。
兒少據點像小朋友第二個家。

「願生、能養、安老、樂活、宜居」是桃園市府團隊重要施政願景，在追求經濟發展的同時，還要均衡照顧不同世代群體的生活品質，布建完整社福網絡，拓展社區兒童少年（以下簡稱兒少）及長者服務據點，期以透過社區互助力量，提供服務資源、支持與陪伴，讓兒童少年及長者獲得就近照顧、在地老化，「社區」已是社會安全網的重要力量。

用愛陪伴兒少成長，守護家庭小衛星

雙薪家庭是現行社會的常態，多數父母因為工作型態及工時等因素，面臨工作及子女照顧的失衡，對弱勢家庭的衝擊更加明顯。桃園市政府社會局（以下簡稱社會局）看見父母的困難，且重視兒少發展階段所需要的照顧與陪伴，因此推動弱勢兒少社區照顧據點計畫。

本市目前於13個行政區設置57處弱勢兒少社區照顧據點，未來朝向以鄰近兒少學區生活圈增設。據點服務除關注兒少發展提供兒少課後陪伴及團體活動，增進其人際互動及品格教育，降低兒少獨自在家及外在不良環境因子影響，此外會定期電話關懷兒少、進行家庭訪視、辦理親職課程及親子活動，更與各區家庭服務中心密切合作，致力降低兒少保護案件或脆弱家庭發生率，共同建構「以家庭為中心、社區為基礎」的整合性支持服務。

「群體總能帶給人希望與力量」是孩子形容據點就像第二個家，放學後到據點有專責老師陪伴、與同儕一起學習成長、寒暑假有豐富多元的活動、還有親子活動跟父母一起同樂，覺得自己好幸福！

長照據點「5安」服務，貼心照顧長者多元需要

社區照顧關懷據點，是許多長者生活重心，在據點長者們一起共餐、唱歌、交朋友，拓展人際網絡，促進社會參與。桃園市已設置超過300處社區照顧關懷據點，未來仍持續佈建，提高長照密度，落實在地老化。

據點服務有關懷訪視、電話問安、諮詢及轉介服務、共餐服務、健康促進活動及社會參與，此外社會局整合政府及民間資源導入據點「5安」創新服務，豐富據點長輩的生活。

肌力有氧提升長者肌耐力。
肌力有氧提升長者肌耐力。

「5安」創新服務包含與體育局、國立體育大學師生團隊合作推廣老人防跌肌力運動的「安穩行走」；結合衛生局、桃園市藥師公會至據點宣導用藥安全與諮詢的「安全用藥」；與華科慈善基金會合作，安排聽力車巡迴至據點，推廣聽力保健講座、聽力篩檢的「安寧耳清」；安排視障按摩師到據點為長者按摩紓壓的「安逸按摩」；由桃園市不動產開發商業同業公會捐贈車輛，配備舒適的洗髮椅、沖水檯、儲水及加熱設施等，至社區照顧關懷據點提供長者洗頭、剪髮或頭皮保健服務的「安靚沙龍」。

社會局不僅關懷長者健康，也希望藉由引進創新服務，讓長者獲得多元照顧，享有安老樂活的生活品質。

桃園市政府社會局 廣告

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