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在台入境美國 還沒開放申請

2018-03-24 00:04聯合報 記者雷光涵、鄭媁、徐偉真／台北報導

外傳台灣與美國有意洽談在台設立「境外通關」，但美國還沒開放申請。 記者鄭超文／攝...
外傳台灣與美國有意洽談在台設立「境外通關」，但美國還沒開放申請。 記者鄭超文／攝影
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外傳未來國人赴美可望先在桃園機場境外通關，不必在美國本土機場漫長等候。不過外交部昨澄清，我國雖期待赴美能在境外入境審查，但美國還沒開放申請。桃機則表示，未來赴美旅客若真能境外通關，通關後等於已到美國境內，機上不能販賣免稅商品，但搭機前仍可至免稅店購物。

外交部長吳釗燮昨表示，「境外入境審查」（境外通關）是我們的期待，相關部門已在做準備，但美國還沒宣布開放下一輪申請的時間， 所以也沒確定時程，「當然我們期待愈快愈好」。交通部也表示支持，但桃機目前的空間要能符合美方的要求，需評估規畫才能提出申請。

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅表示，台灣對「境外入境審查」措施有申請意願，AIT表示歡迎，並指出這個措施是由美國海關及邊境保衛局監督。

桃機公司副總經理李建國表示，申請美國境外入境審查，運作、人員進駐、費用分擔等細節都還沒討論。但從軟硬體建置到美方來檢核，需很長時間。目前桃機飛美航線都在第二航廈。

這項措施若上路，李建國表示，在桃機通過「美國海關」以後，等於已到美國境內，機上不能販賣免稅商品。此外，旅客可能要提早到機場報到，才能順利完成兩次證照查驗。桃機公司強調，完成台灣出境查驗證照後，仍可至免稅店購物，僅機上不能買免稅品。

桃機公司之前證實，今年以前美方兩度建議桃機申請赴美的境外通關。桃機公司董事長曾大仁說，若政府有外交、政策的考量要桃機加入會配合。國籍航空公司都表示這項措施對台灣赴美旅客是正面的，航空公司增加的負擔不大。

長榮大學航空管理系教授黃泰林則表示，旅客在台灣通過「美國海關」後，搭乘的飛機為台灣領土的延伸，還是算已入境美國，還待釐清，若是前者機上可賣免稅商品；後者就不能賣免稅品。他說，其他國家對美國的「建議」有所抵抗，就是因為有危害主權的疑慮。

黃泰林指出，外國人不必在美國機場大排長龍等海關查驗證照，也對美國旅遊有幫助，都是以美國利益前提出發。從桃機空間規畫來看，在第三航廈落成以後實施會比較好，目前空間難以應付。

桃機桃園機場海關
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