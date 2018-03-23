美境外入境審查 目前8國18據點實施

2018-03-23 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



台灣的出境證照審查櫃臺。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

外傳台灣飛美國航線擬將啟用「境外入境審查（境外通關）」措施；據了解，美國「境外入境審查」目前共在8個國家、18個機場和車站據點實施，根據美國國土安全部海關暨邊境保護局統計，2016年約有1800萬名國際旅客經由前站查驗計畫入境美國，而國土安全部海關暨邊境保護局在參與計畫的各國機場配置約600名執法人員及農產品檢驗人員。

境外入境是移民機關在境外入境審查上的預先審查，一個國家在另一個國家國境內設置另一國的海關、邊防等檢查後，受檢查者可以直接登上交通工具前往該國，抵達後不需再做任何入境審查，目前美國在全球有18個境外入境據點。

根據資料顯示，境外入境審查計畫是美國國土安全部海關暨邊境保護局為了減輕邊境安全管理負擔，推動將國境管制線推延到境外的計畫，加拿大多倫多的皮爾森國際機場在1952年率先實施，目前共有加拿大、愛爾蘭、巴哈馬、阿拉伯聯合大公國、瑞典、多明尼加、荷屬阿魯巴和英屬百慕達等8個國家18個據點參與。

計畫是由各國機場當局當作申請者，經過美國國土安全部海關暨邊境保護局審核且雙方達成協議後，由美國國土安全部海關暨邊境保護局派遣人員進入機場，為要前往美國的旅客在登機前進行護照、行李查驗及農產品檢疫的相關手續，旅客動線和空間要和其他旅客區隔，完成的旅客抵達美國後無需再排隊查驗，可直接入境。

根據美國國土安全部海關暨邊境保護局統計，2016年約有1800萬名國際旅客經由前站查驗計畫入境美國，而國土安全部海關暨邊境保護局在參與計畫的各國機場配置約600名執法人員及農產品檢驗人員。

國土安全部海關暨邊境保護局最近兩次開放申請前站查驗計畫分別是2015和2016年，共有16國21處申請加入計畫，但只有瑞典和多明尼加在2016年成功加入。

今天傳出台灣將加入美國境外入境審查，外交部回應，我國政府目前正就此進行跨部會評估，做好準備，部長吳釗燮說，這件事情有點誤解，境外入境審查是我們的期待，但美國還沒開放下一輪的申請，而我方的期待是越快越好。

有聲音質疑，在我國機場設置其他國家海關是種「喪權辱國」的行為，未來恐會有更多國家提出要求，且費用如何分擔也是關注重點，若我國機場負擔過重，也會被質疑是浪費公帑。

也有人認為，若美國在台灣桃園機場設置境外入境審查，台灣將成為亞洲航空樞紐，更多旅客會選擇在台灣轉機，我國航空公司也可以擴展航權，戰略位置和競爭力也會大為提升。