親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台境外通關赴美
藍綠各黨拚選戰
深澳電廠案過關
菲離島駐軍爭議
賑災款遭疑濫用
繆德生告別追思
政治
軍事
綜合

法國劫持事件3死2傷 槍手遭擊斃

送別儀式完成 蔡總統發文謝媽媽「生我養我」

美境外入境審查 目前8國18據點實施

2018-03-23 20:51聯合報 記者徐偉真╱即時報導

台灣的出境證照審查櫃臺。記者鄭超文／攝影
台灣的出境證照審查櫃臺。記者鄭超文／攝影
分享

外傳台灣飛美國航線擬將啟用「境外入境審查（境外通關）」措施；據了解，美國「境外入境審查」目前共在8個國家、18個機場和車站據點實施，根據美國國土安全部海關暨邊境保護局統計，2016年約有1800萬名國際旅客經由前站查驗計畫入境美國，而國土安全部海關暨邊境保護局在參與計畫的各國機場配置約600名執法人員及農產品檢驗人員。

境外入境是移民機關在境外入境審查上的預先審查，一個國家在另一個國家國境內設置另一國的海關、邊防等檢查後，受檢查者可以直接登上交通工具前往該國，抵達後不需再做任何入境審查，目前美國在全球有18個境外入境據點。

根據資料顯示，境外入境審查計畫是美國國土安全部海關暨邊境保護局為了減輕邊境安全管理負擔，推動將國境管制線推延到境外的計畫，加拿大多倫多的皮爾森國際機場在1952年率先實施，目前共有加拿大、愛爾蘭、巴哈馬、阿拉伯聯合大公國、瑞典、多明尼加、荷屬阿魯巴和英屬百慕達等8個國家18個據點參與。

計畫是由各國機場當局當作申請者，經過美國國土安全部海關暨邊境保護局審核且雙方達成協議後，由美國國土安全部海關暨邊境保護局派遣人員進入機場，為要前往美國的旅客在登機前進行護照、行李查驗及農產品檢疫的相關手續，旅客動線和空間要和其他旅客區隔，完成的旅客抵達美國後無需再排隊查驗，可直接入境。

根據美國國土安全部海關暨邊境保護局統計，2016年約有1800萬名國際旅客經由前站查驗計畫入境美國，而國土安全部海關暨邊境保護局在參與計畫的各國機場配置約600名執法人員及農產品檢驗人員。

國土安全部海關暨邊境保護局最近兩次開放申請前站查驗計畫分別是2015和2016年，共有16國21處申請加入計畫，但只有瑞典和多明尼加在2016年成功加入。

今天傳出台灣將加入美國境外入境審查，外交部回應，我國政府目前正就此進行跨部會評估，做好準備，部長吳釗燮說，這件事情有點誤解，境外入境審查是我們的期待，但美國還沒開放下一輪的申請，而我方的期待是越快越好。

有聲音質疑，在我國機場設置其他國家海關是種「喪權辱國」的行為，未來恐會有更多國家提出要求，且費用如何分擔也是關注重點，若我國機場負擔過重，也會被質疑是浪費公帑。

也有人認為，若美國在台灣桃園機場設置境外入境審查，台灣將成為亞洲航空樞紐，更多旅客會選擇在台灣轉機，我國航空公司也可以擴展航權，戰略位置和競爭力也會大為提升。

海關桃園機場瑞典
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

赴美可望在台境外通關 外交部評估效益

2018-03-23 13:57

美國境外通關計畫 旅遊業者樂觀其成

2018-03-23 21:40

我爭取美國境外入境審查 AIT：歡迎

2018-03-23 16:48

境外入境美國計畫 總統府：助兩國人民往來

2018-03-23 14:08

閱報祕書／境外入境計畫

2018-03-23 13:41

在台入境美國 學者：以美國利益出發

2018-03-23 13:39

在台「入境美國」 桃機：機上將不能買免稅品

2018-03-23 13:38

美將對台開放「前站查驗」 藍：台美關係重大突破

2018-03-23 12:14

赴美在台灣境外檢查 學者：美國利益出發

2018-03-23 11:33

若在台事前入境美國 桃機：機上別想買免稅商品

2018-03-23 10:50

在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關

2018-03-23 09:25
看更多

熱門文章

馬英九率前國安高層向繆致哀 李來希：忘恩負義傢伙

2018-03-23 12:29

菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

2018-03-23 11:24

若在台事前入境美國 桃機：機上別想買免稅商品

2018-03-23 10:50

整頓警察出怪招 柯文哲跑到派出所「批公文」

2018-03-23 09:00

繆德生愛女悼念「送最愛我及我最愛的男人離開」

2018-03-23 08:05

繆德生積勞病故？白目不只旌忠狀 賀喜花籃也變「敬輓」

2018-03-23 08:00

雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密

2018-03-23 14:43

蔡正元：人民要記得詹順貴丶黃國昌丶蔡適應

2018-03-23 01:14

在台灣可以入境美國？外交部：美尚未開放境外通關

2018-03-23 09:25

太空包廢棄物成災 菇農苦難言

2018-03-23 00:27

北市府強拆獨派帳篷 公投盟：柯文哲配合中國箝制自由

2018-03-23 16:47

綠議員罵潑婦罵街 藍議員嗆：妳選上皇帝了嗎？

2018-03-23 16:18

刺客美女來了！「女王蜂」黃玉芬將選彰化市長

2018-03-23 13:25

北市府強拆公投盟帳篷 將收取拆除費

2018-03-23 17:14

公投盟帳篷清空 蔡丁貴站在原地靜默不語

2018-03-23 20:04

「喜歡馬嗎？那來搬拒馬吧」員警飆創意道盡警察辛酸

2018-03-23 18:05

哀悼繆德生遊行出現五星旗 黃重諺：社會需高度警惕

2018-03-23 11:56

距台不到百公里 菲國將駐軍最北端防盜漁

2018-03-23 00:00

東半球28號事件／謝長廷神出鬼沒說 漁民反彈

2018-03-23 00:00

謝立功帶人衝市長室 林右昌：他上次就帶人衝我的總部

2018-03-23 12:11

警察超勤做功德？立委要求取消警加班費1.7萬上限

2018-03-23 12:51

21世紀最大貿易戰開打 宅神：這時才該搶衛生紙

2018-03-23 08:28

傅崐萁質疑台南也挪用善款重建 賴清德：傅縣長誤會了

2018-03-23 09:26

悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

2018-03-23 14:27

繆德生旌忠狀寫積勞病故惹議 賴揆：重要的是旌忠

2018-03-23 12:21

在台「入境美國」 桃機：機上將不能買免稅品

2018-03-23 13:38

民進黨高市議員初選 菊系大贏家

2018-03-23 00:00

深澳電廠案爭議 徐世榮點出詹順貴的難處

2018-03-23 07:04

影／賑災補助產業惹議 傅崐萁：勿再放任小犬出來咬人

2018-03-23 13:42

八百壯士愛國同心搶走路權 公投盟帳篷慘遭市府拆除

2018-03-23 17:22

【重磅快評】漏開5元發票查得緊 柯P500萬收據查不查?

2018-03-23 16:56

菲國建海事基地 海巡署：不影響護漁

2018-03-22 23:38

正名「台灣隊」、制訂最低工資法 公投提案過關

2018-03-23 15:04

傅崐萁：民進黨政府放狗咬人

2018-03-23 13:32

影／勞長突擊桃機二航廈擴建 11缺失罰36萬當場停工

2018-03-23 13:32

公投盟攤位恐被拆 自由台灣黨號召守護「建國基地」

2018-03-23 14:25

菲軍雅米島建基地 國軍海巡宣示確保我漁民權益

2018-03-23 18:17

深澳電廠若擴建 學者憂中南部空汙恐最慘

2018-03-22 23:22

影／菲在蘭嶼附近蓋海事基地 賴揆：非台菲重疊海域

2018-03-23 15:35

赴美在台灣境外檢查 學者：美國利益出發

2018-03-23 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top