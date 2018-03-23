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赴美可望在台境外通關 外交部評估效益

2018-03-23 13:57聯合晚報 記者周佑政徐偉真／台北報導

美國有意在台灣設立「境外通關（US Border Preclearance）」措...
美國有意在台灣設立「境外通關（US Border Preclearance）」措施，機場各單位表示，今天才知道這件事，圖為台灣的出境證照審查櫃臺。 記者鄭超文／攝影
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外傳台灣飛美國航線擬將啟用「境外入境審查（境外通關）」措施，總統府發言人黃重諺今天表示，有關台灣加入美國的「全球入境計畫」 與後續的規劃安排，美國與台灣的關係相當緊密，這項有助於我國國民旅行美國的便利措施，可讓兩國人員往來更密切；後續行政作為，我方與美方也正進行中。

AIT表示，境外入國相關問題，宜由台灣當局回應。

目前美國在全球有15個境外入境據點，美國之前也曾詢問其他有意加入國家意願，包括台灣。外交部表示，為了評估加入的效益，已召開跨部會會議，不過，美國國土安全部海關暨邊境保護局目前還沒宣布開放各國申請。

外交部說，爭取國人出國旅行便利及推動人民交流，向來是外交部重要政策，過去幾年來，我國成功爭取加入美國「免簽證計畫」，也成為東亞第三個加入美國「全球入境計畫」之國家，大大提升我國人赴美便利性。

去年11月，台美民眾開始可互相使用對方機場的自動查驗通關系統，台美民眾可預先申請、通過對方的安全審核機制後，台灣民眾可使用美國「全球入境計畫」快速通關入境；而申請通過的美國民眾入境台灣，也可使用台灣的「入出國自動查驗通關系統」（e-Gate），因為台灣申請人數多，全球入境計畫團隊今年1月特地來台舉辦面談。

不過學者指出，境外通關是以美國利益前提出發，對其他國家來說，此舉仍有危害主權的疑慮。

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