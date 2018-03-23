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在台入境美國 學者：以美國利益出發

2018-03-23 13:39聯合晚報 記者雷光涵／台北報導

美國已兩度建議桃園機場申請「境外入境審查」(境外通關)，長榮大學航空管理系教授黃泰林表示，911恐怖攻擊事件以後，美國政府希望對人與貨物的控管都在境外完成，將危險阻絕於境外，包括境外通關措施，都是以美國利益前提出發。

不過旅客在台灣通過「美國海關」後，搭乘的飛機為台灣領土的延伸，還是算已入境美國，若是前者機上可以賣免稅商品；後者就不能賣免稅品，這個部分還有待釐清。他表示，其他國家對美國的「建議」有所抵抗，就是因為有危害主權的疑慮。

黃泰林認為，以桃園機場目前空間的飽和程度來看，實施美國境外通關有利也有弊。若桃機成為亞太第一個有美國境外入境審查的機場，能吸引國際旅客前來轉機，航空公司會樂觀其成，但是無法預測能提升多少運量。

黃泰林說，從桃機空間規畫來看，在第三航廈落成以後實施會比較好，目前空間難以應付，也可能影響招商。因為通過美國海關證照查驗，旅客無法進入免稅店購物，恐降低免稅店收益。最近要進行的12年經營權投標中，業者可能考慮這點而降低投標金額，讓桃機的權利金減少。

黃泰林說，在911事件後，旅行社必須把旅客名單預報給美國運輸安全管理局(TSA)，海運貨物被要求提前一周報關。美國政府甚至在高雄港設置X光機，對赴美貨船做事前檢查。從觀光的角度，外國人不必在美國機場大排長龍等海關查驗證照，也對美國旅遊有幫助。

桃園機場海關桃機
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