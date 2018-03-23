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繆德生積勞病故？白目不只旌忠狀 賀喜花籃也變「敬輓」

繆德生積勞病故？白目不只旌忠狀 賀喜花籃也變「敬輓」

2018-03-23 08:00聯合報 記者許家瑜／台北報導

國防部頒旌忠狀給繆德生，過世原因寫成「積勞病故」，引發質疑。 圖／聯合報系資料照...
國防部頒旌忠狀給繆德生，過世原因寫成「積勞病故」，引發質疑。 圖／聯合報系資料照片
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退役上校繆德生昨天舉行公祭，國防部頒發旌忠狀表彰繆貢獻，卻將過世原因寫成「積勞病故」，引發爭議。上至總統，下至民意代表，政治人物對於民眾紅白帖常會表達心意，但因為各種不同因素，好意變惡意，善意變爭議的例子不少。

國防部頒給繆德生的旌忠狀惹議，圖為國防部長嚴德發（中）前往致祭。 記者林俊良／攝...
國防部頒給繆德生的旌忠狀惹議，圖為國防部長嚴德發（中）前往致祭。 記者林俊良／攝影
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國防部：按規定 表彰繆德生勳獎

因反對軍人年金改革，2月底闖入立院抗議摔傷辭世的退役上校繆德生，昨天舉行公祭，國防部也頒旌忠狀表彰繆貢獻，但竟將繆的過世原因卻被寫成「積勞病故」，引發淡化繆因抗議軍人年金改革辭世質疑。

國防部發言人陳中吉表示，旌忠狀上的致詞，只是「按規定的表達方式」，實際上還是以他曾經獲得的勳獎為主，一切合乎規定。不過國民黨發言人洪孟楷批評，繆德生是因抗議民進黨政府蠻橫、不公義的年金改革才意外辭世，如今旌忠狀卻寫是因「積勞病故」，代表執政黨根本不願正視繆的死因，蔡政府這樣的旌忠狀，真有把軍人尊嚴放在眼裡？

洪仲丘被禁閉處分致死，國防部頒的旌忠狀把他歸為「因公殞命」。 圖／聯合報系資料照...
洪仲丘被禁閉處分致死，國防部頒的旌忠狀把他歸為「因公殞命」。 圖／聯合報系資料照片
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洪仲丘因公殞命？旌忠狀也惹議

旌忠狀主要是表揚受頒者一生對國家的貢獻，許多因公殉職的現役軍人、或一生奉獻軍旅的退伍老兵家屬，多以能獲頒旌忠狀為莫大榮譽，過去依規定應由三軍統帥總統頒給，並授權國防部核定轉發。

2013年陸軍下士洪仲丘在被禁閉處分時死亡，當時一片撻伐國防部的聲音下，國防部竟頒旌忠狀給洪仲丘。不過旌忠狀上面卻寫著「茲有陸軍中士洪仲丘於民國壹零貳年柒月肆日在台中市因公殞命，忠貞為國，殊堪旌揚，特頒此狀，永垂式範。」，把洪仲丘歸為「因公殞命」。

除了旌忠狀，國防部特地把追晉中士獎章等送往洪家。但洪家並不領情，洪仲丘的父親洪吉端不悅地說，「懶得接受！以後要收在倉庫，或是拿去資源回收也可以！」引起爭議。雖然國防部澄清，旌忠狀的頒發無須經過國防部長、行政院長及總統核定，但據了解，總統馬英九對於國防部沒有告知要頒發旌忠狀非常生氣。

政治人物給黑道大哥的輓聯用字有時會出問題。如槍擊要犯林明樺告別式竟出現「典範猶存...
政治人物給黑道大哥的輓聯用字有時會出問題。如槍擊要犯林明樺告別式竟出現「典範猶存」四個字。 圖／警方提供
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黑道大哥「典範猶存」？輓聯出包

「輓聯」指的是將哀弔亡者的聯語或聯句書寫在宣紙或白布上，規格大小多無一定限制，但用語要小心謹慎，否則也是會產生很多爭議。

其中最常發生的，就是政治人物給黑道大哥的輓聯用字出問題。如2005年，槍擊要犯林明樺的告別式上，除了幫眾之外，中市議會副議長陳天汶到場致祭，致謝名單上記載致贈輓聯的藍綠陣營政治人士，包括台中市長胡志強、立委王世勛、盧秀燕、蔡錦隆、何敏豪及市議會議長張宏年等人，甚至還有輓聯寫「典範猶存」，引起爭議。

對於具名贈送林明樺輓聯一事，胡志強當時表示不知情，必須向辦公室人員查證是否確有此事，但幕僚對於這種事應該有警覺心。胡志強辦公室則表示，必須先了解輓聯的真假，如果輓聯是真的，可能是處理時疏忽了。

教育部前部長杜正勝送的輓額，誤將「典型宛在」寫成「典型『苑』在」，被不少中文系教...
教育部前部長杜正勝送的輓額，誤將「典型宛在」寫成「典型『苑』在」，被不少中文系教授砲轟。 圖／聯合報系資料照片
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杜正勝致贈「典型苑在」 教授砲轟

教育部前部長杜正勝在任期間爭議不少，他的輓聯誤用也堪稱經典。2006年杜正勝致贈輓額給已故的玄奘大學中文系教授， 但他誤將題辭「典型宛在」寫成「典型『苑』在」，被不少中文系教授砲轟「實在是太扯了」。

杜正勝則出面澄清說，「書法是由一位教育部的警衛代筆，負責印刷的承包商跟著出錯，他會向家屬致歉」，撇清責任。

管碧玲送余光中「碩德貽徵」鬧笑話

詩人余光中去年12月底舉行告別式時，民進黨立委管碧玲送的電子輓聯上，「碩德貽徽」的「徽」字，誤寫成「徵」。作家宇文正在臉書發文諷刺，會場的敬悼字幕上「碩德貽徵」四字，一直「扎」她的眼。貽是遺留之意，「徽」有美善之意。不知「貽徴」是貽什麼徵？「唉，余老師看著，在笑吧？」 還說「真的要讀書識字啊」。

管碧玲發現後立即請高雄市政府改正，並向余光中的家人致上歉意，希望這無心之過，余光中老師的家人能夠諒解。她也在臉書解釋，「電子輓聯是由高雄市殯葬管理處的管理平台統一處理，管理平台本身的選項就是錯誤的，才會導致電子輓聯顯示錯字」。

詩人余光中告別式上，立委管碧玲送的電子輓聯，把「碩德貽徽」誤寫成「碩德貽徵」。圖...
詩人余光中告別式上，立委管碧玲送的電子輓聯，把「碩德貽徽」誤寫成「碩德貽徵」。圖／截自宇文正臉書
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王金平搞錯場合 把喜幛送成輓聯

杜正勝不小心將輓聯「典型『苑』在」，不過就算寫對了字，也不代表不挨罵。前立法院長王金平送人輓聯，寫「典型宛在」，字沒寫錯，只是場合錯了。

2012年11月間，台中市吳姓民眾的父親向中部民代索取喜幛、喜匾，為兒子的婚禮添好彩頭，未料卻收到以立法院長王金平名義寄來的「典型宛在」輓聯。王金平辦公室解釋，每月約收到3000張紅白帖，難免會出錯，未來會更謹慎；向對方道歉，並想辦法補救。

民眾索取喜幛、喜匾，未料收到以立法院長王金平名義寄來的「典型宛在」輓聯。 圖／聯...
民眾索取喜幛、喜匾，未料收到以立法院長王金平名義寄來的「典型宛在」輓聯。 圖／聯合報系資料照片
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婚姻是愛情墳墓？王定宇喜幛「敬輓」

去年1月，民進黨立委王定宇送給結婚新人的花籃，上面寫著「百年好合」，左下方落款卻發生筆誤，「敬賀」變成「敬輓」，又鬧了笑話。不過當時也有人開玩笑說，「婚姻果然是愛情的墳墓」。

只是玩笑歸玩笑，錯誤歸錯誤，王定宇還是在臉書發文表示自責，說喜宴當事人是他的朋友，雖然新人覺得這沒有什麼，也未見怪，但他還是覺得非常失禮和抱歉。王定宇也澄清，是委託書寫的老師忙中出錯。

王定宇祝賀新人的花籃照片，落款居然使用敬輓。圖／取自林雅強臉書
王定宇祝賀新人的花籃照片，落款居然使用敬輓。圖／取自林雅強臉書
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國防部繆德生王定宇管碧玲王金平
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