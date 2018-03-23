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反軍改團體 立院追思繆德生

2018-03-23 00:00聯合報 記者程嘉文／台北報導

反年改團體昨天在立法院和凱道發動陳情抗議，現場發送菊花給大家追念繆德生。 記者邱...
反年改團體昨天在立法院和凱道發動陳情抗議，現場發送菊花給大家追念繆德生。 記者邱德祥／攝影
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參加年改抗議而墜樓去世的退役上校繆德生，昨天上午在北市第一殯儀館公祭。反軍人年改團體也在立法院舉辦追思會。前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等人，都前往告別式致意；由蔡英文總統、行政院長賴清德具名的旌忠狀，也在會場陳列，但用語「積勞病故」引發爭議。

此外，反軍人年改團體從立院前出發的抗議隊伍，卻在向總統府前進時，因「紅統」團體統促會等持五星旗到場，引發退伍軍人不滿，雙方一度推擠爭執；期間另有一名男子騎機車闖進遊行隊伍，遭群眾包圍，不過迅速被警方拉開，衝突並未擴大。

繆德生畢業於陸軍官校，陸官校友會擬了一份褒揚狀，肯定他生前捍衛中華民國，反對台獨，堅持爭取軍人尊嚴，徒步三千公里「重走北伐路」等表現。共有十三位退役上將簽署，由前行政院長郝柏村頒給家屬。

不過由蔡總統具名的旌忠狀，用語「積勞病故」引發批評。對此，國防部表示，退伍軍人服役期間曾獲頒勳獎章，身後就有資格申請蓋有「榮典之璽」的旌忠狀，代表國家對其軍旅貢獻之表彰；退伍軍人旌忠狀一般都用「積勞病故」，在繆家提出申請時，國防部已說明並獲家屬同意。未來將會檢討，是否要修改用語。

反軍人年改團體藍天行動聯盟、統一促進黨、愛國同心會等數百人，下午則由立院出發，向總統府前進。警方如臨大敵，兩天前就以大量柵欄與拒馬將立院重重圍住。「紅統」團體持中共國旗到場，引發退伍軍人不滿，雙方一度爆發爭執。

遊行隊伍在抵達總統府前，也曾與警方爆發推擠，隨後在凱道席地靜坐，團體幹部輪流上台演講，警方則兩度舉牌命令解散。下午五時廿分，藍天行動聯盟主席武之璋宣布，聯盟已申請周五的路權，因此原本計畫徹夜靜坐，但因警方不讓舞台、帳篷、流動廁所送到現場，本日活動只好先落幕。現場合唱「中華民國頌」並大喊「蔡英文下台」後，群眾逐漸散去。

退伍軍人軍人年改方案繆德生吳敦義告別式
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