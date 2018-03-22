親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二重啟救缺電
藍綠各黨拚選戰
台灣旅行法生效
繆德生今告別式
世代調查首部曲
政治
軍事
綜合

安以軒「生命危險」動手術 爆出是這原因

碩士畢業女躲社區廁所 拿鹽酸潑警害人毀容

昨夜痛失慈母！分局長廖材楨今堅守街頭陳抗維安

2018-03-22 19:54聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

藍天行動聯盟等團體今天從立法院遊行至凱達格蘭大道，追思紀念秘書長、退役上校繆德生，北市警方從2天前慎重看待，但這場陳抗中，最悲痛的警官應是中正一分局長廖材楨，他昨晚痛失慈母，今日仍堅守崗位挺身站在街頭執勤，戰戰兢兢不敢有絲毫怠惰，盡忠職守讓人敬佩。

據了解，廖材楨的母親高齡84歲，昨晚突因急性肺炎併發敗血症，廖聞訊趕往振興醫院見母親最後一面，但年邁母親還是病逝，廖與兄長痛心的徹夜張羅後事，幾乎未闔眼休息，一早廖為了顧全大局，隨即回到中正一分局坐鎮指揮勤務。

今下午廖材楨挺身站在立法院周遭，眉頭深鎖雙眼有不少血絲，眼眶時而紅潤，似乎應是整夜沒睡，他還是維持一貫作風，積極的指揮、回報上級遊行隊伍的任何動態。今陳抗街頭不少警官聽聞憾事，都覺得很驚訝，直呼「這精神令人敬佩」。

廖材楨是警大59期畢業，曾擔任過市警局後勤科長、文山二分局長，去年11月接任中正一分局長，投入陳抗重鎮區數個月，勤務繁複，只能抽空探望母親，今日陳抗團體在立法院和凱道遊行，他現場指揮並舉牌兩次警告、命令解散，直到傍晚5時許活動仍宣告落幕，北市交通恢復順暢，才返回休息。廖表示，今天暫時將後續事宜交給兄長處理，日後會抽空處理後事。

中正一分局長廖材楨（中著深藍制服）昨晚痛失慈母，今仍挺身陳抗現場坐鎮指揮。記者蕭...
中正一分局長廖材楨（中著深藍制服）昨晚痛失慈母，今仍挺身陳抗現場坐鎮指揮。記者蕭雅娟／攝影
分享

陳抗立法院繆德生
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

繆德生「積勞病故」？國防部旌忠狀被罵翻

2018-03-22 09:54

騎士貼日本軍旗催油門闖遊行隊伍 險被群眾圍毆

2018-03-22 16:00

告別繆德生 洪秀柱：多麼無恥、多麼狠心的政府

2018-03-22 14:48

流動廁所通通不能進來！群眾怒在凱道燒紙錢

2018-03-22 18:04

繆德生告別式 立院增拒馬圍欄

2018-03-22 14:19

繆德生「積勞病故」？國防部：表彰服役功績

2018-03-22 14:17

繆德生積勞病故？洪孟楷：蔡政府粉飾太平才病的不輕

2018-03-22 13:51

繆德生公祭 黃俊哲：表達訴求失去生命沒必要

2018-03-22 12:47

繆德生告別式 立院周邊增拒馬圍欄

2018-03-22 11:18

追思反年改繆德生 周錫瑋：政府不可以背信

2018-03-22 11:11

陸軍儀隊送旗表彰 繆德生獲頒旌忠狀

2018-03-22 10:32
看更多

熱門文章

頻與戰友翻臉 孫大千批柯文哲「孤膽英雄、慣老闆」

2018-03-22 12:11

繆德生「積勞病故」？國防部旌忠狀被罵翻

2018-03-22 09:54

藍北市議員提名未過半 孫大千：保障肉腳 侮辱「精英」

2018-03-22 08:13

國民黨北市議員提名不過半 孫大千批：保障肉腳

2018-03-22 08:11

齊柏林墜機原因？飛安會主委：現在洩露我會被抓去關

2018-03-22 10:39

韓國瑜向選民「借錢」打選戰 同志讚：頭不是禿假的

2018-03-22 15:02

騎士貼日本軍旗催油門闖遊行隊伍 險被群眾圍毆

2018-03-22 16:00

提名沒過半未戰先怯？回顧藍首都之戰 一葉知秋

2018-03-22 08:00

與蔡總統同台 美亞太副助卿：美台關係3個不變

2018-03-21 23:55

談漁船遭追逐 謝長廷：日方拿出證據 照片有兩隻魚

2018-03-22 10:05

詹順貴轟經濟部 徐世榮聲援：經濟掛帥是威權時代作為

2018-03-22 06:35

扁的擁抱發威 陳致中市議員初選民調衝第一

2018-03-22 11:46

陸遼寧號經台海 美：反對片面行動改變兩岸現狀

2018-03-22 00:35

【重磅快評】看綠官秀卸責大法 你笑得出來嗎？

2018-03-22 17:07

告別繆德生 洪秀柱：多麼無恥、多麼狠心的政府

2018-03-22 14:48

謝長廷：我漁民「比較活潑」 神出鬼沒難保護

2018-03-22 12:55

環運朋友不接納異見 詹順貴：很沮喪

2018-03-22 00:16

五百萬競選經費收據太簡陋？柯Ｐ：也是有憑有據

2018-03-22 12:51

國防部否認參謀總長管頭髮 但有圖有真相

2018-03-22 12:36

【即時短評】陳致中初選衝第一 「新勇哥」幫大忙

2018-03-22 12:20

電廠用「超超臨界」但空氣仍差 謝長廷：又不是空氣清淨機

2018-03-22 10:40

詹順貴再槓經部 質疑蓋深澳電廠必要性

2018-03-22 01:28

余天喊新北要母雞 蔡英文：你先充當吧！

2018-03-22 00:12

翡翠水庫取水專管費各出一半 賴柯會當場簽協議書

2018-03-21 22:04

游梓翔批陳明通「陳教授傷害了所有教授的形象」

2018-03-22 09:18

通過初選 陳致中：年底大選絕對是更為嚴峻的挑戰

2018-03-22 12:46

流動廁所通通不能進來！群眾怒在凱道燒紙錢

2018-03-22 18:04

表彰服役貢獻 繆德生今告別式獲頒旌忠狀

2018-03-22 09:03

反年改團體 立院五星旗海中哀悼謬德生

2018-03-22 16:02

退捐風暴 張善政：依法善款運用未排除產業

2018-03-21 21:53

吳釗燮：外交工作即便承認九二共識一中原則也不輕鬆

2018-03-22 10:10

狂風暴浪中救難16年 「海上媽祖」曾用掌聲嚇退死神

2018-03-22 10:00

南沙太平島海巡駐軍實施環島海域實彈射擊

2018-03-22 15:56

馬英九領銜護司法公投 提案連署今交中選會

2018-03-22 10:40

要求在航艦艇主動與海軍通聯 海巡遭批：徒增麻煩困擾

2018-03-22 14:07

深澳電廠若擴建 學者：中南部受害最嚴重

2018-03-22 11:22

當詹順貴律師 遇上詹副署長…

2018-03-22 01:31

詹長權：深澳電廠會是核四翻版

2018-03-22 13:37

民法同婚修法停擺 同志：執政黨想捱過兩年

2018-03-22 12:46

提名不過半？游淑慧：堅信國民黨在港湖有5席實力

2018-03-22 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top