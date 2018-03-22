昨夜痛失慈母！分局長廖材楨今堅守街頭陳抗維安

2018-03-22 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



藍天行動聯盟等團體今天從立法院遊行至凱達格蘭大道，追思紀念秘書長、退役上校繆德生，北市警方從2天前慎重看待，但這場陳抗中，最悲痛的警官應是中正一分局長廖材楨，他昨晚痛失慈母，今日仍堅守崗位挺身站在街頭執勤，戰戰兢兢不敢有絲毫怠惰，盡忠職守讓人敬佩。

據了解，廖材楨的母親高齡84歲，昨晚突因急性肺炎併發敗血症，廖聞訊趕往振興醫院見母親最後一面，但年邁母親還是病逝，廖與兄長痛心的徹夜張羅後事，幾乎未闔眼休息，一早廖為了顧全大局，隨即回到中正一分局坐鎮指揮勤務。

今下午廖材楨挺身站在立法院周遭，眉頭深鎖雙眼有不少血絲，眼眶時而紅潤，似乎應是整夜沒睡，他還是維持一貫作風，積極的指揮、回報上級遊行隊伍的任何動態。今陳抗街頭不少警官聽聞憾事，都覺得很驚訝，直呼「這精神令人敬佩」。