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反年改團體 立院五星旗海中哀悼謬德生

2018-03-22 16:02聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

多個反年改團體今天為哀悼抗議中身亡的藍天行動聯盟秘書長、退休上校繆德生，在立法院繞行一圈後轉往凱道靜坐，準備在晚上舉行燭光追思活動，統促黨帶著五星旗前來聲援，濟南路上瞬間飄揚一片紅色旗海，與零星的中華民國國旗形成對比。

濟南路上一片紅色旗海飄揚，統促黨帶著五星旗前來哀悼抗議中身亡的藍天行動聯盟秘書長...
濟南路上一片紅色旗海飄揚，統促黨帶著五星旗前來哀悼抗議中身亡的藍天行動聯盟秘書長、退休上校繆德生。記者鄭清元／攝影
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濟南路上一片紅色旗海飄揚，統促黨帶著五星旗前來哀悼抗議中身亡的藍天行動聯盟秘書長...
濟南路上一片紅色旗海飄揚，統促黨帶著五星旗前來哀悼抗議中身亡的藍天行動聯盟秘書長、退休上校繆德生。維安警力緊跟在後以防衝突意外。記者鄭清元／攝影
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立法院國旗
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