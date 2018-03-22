告別繆德生 洪秀柱：多麼無恥、多麼狠心的政府
國民黨前主席洪秀柱今天出席繆德生上校告別式後在臉書貼文，指她在公祭完後繞去看看立院前八百壯士的其他兄弟們，看到了三層以上布滿利刺的蛇籠拒馬，實在無法想像，什麼樣的政府，會讓為國奉獻大半生的軍人，在維護自身權益及憲法尊嚴的抗爭中喪命，並迫使基層員警在烈日下防堵民眾的抗議?
洪秀柱並指，蔡英文總統曾批評國民黨執政「聽不到人民的聲音」，現在他要原封不動奉還給蔡。洪說，想到繆上校的身影，以及喪家哀戚的面容，看著八百壯士紮營超過一年的帳篷，我真想知道，這到底是多麼無恥、多麼狠心的政府？
洪秀柱貼文如下:
今天來送繆上校最後一程。
看到繆上校夫人的淚水，我實在忍不住也紅了眼眶。公祭完了之後，我一心掛記著八百壯士的其他弟兄們，於是請人載我繞去立法院前的帳棚前。
我沒有下車，只是看到立院前早已堆疊了三層以上的蛇籠拒馬，上面佈滿了尖銳的利刺。
我實在無法想像，是什麼樣的一個政府會這樣對待人民。什麼樣的政府，會讓為國奉獻大半生的軍人，在維護自身權益及憲法尊嚴的抗爭中喪命。什麼樣的政府，會在國家的立法院及總統府外面圍繞著這樣的利器。什麼樣的政府，會一邊迫使基層員警在烈日下防堵民眾的抗議，一邊以違憲的手段砍他們的年金。
我真想問蔡總統，你還記得當初說了什麼話嗎？你還記得你曾批評本黨執政「聽不到人民的聲音」、「無能、無心、無感、麻木不仁」嗎？這些話，我現在原封不動奉還給你。正是因為無能、無心、無感、麻木不仁的民進黨政府，用這樣違憲、欺騙、抹黑的惡劣手段逼迫軍公教，像繆上校這些剛烈耿直之士會奮然挺身而出，不幸致使這樣的悲劇發生，不是嗎？
想到繆上校的身影，以及喪家哀戚的面容，看著八百壯士紮營超過一年的帳篷，我真想知道，這到底是多麼無恥、多麼狠心的政府？
留言