告別繆德生 洪秀柱：多麼無恥、多麼狠心的政府

2018-03-22 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



洪秀柱說，想到繆上校的身影，以及喪家哀戚的面容，看著八百壯士紮營超過一年的帳篷，我真想知道，這到底是多麼無恥、多麼狠心的政府？ 圖取自洪秀柱臉書 分享 facebook 國民黨前主席洪秀柱今天出席繆德生上校告別式後在臉書貼文，指她在公祭完後繞去看看立院前八百壯士的其他兄弟們，看到了三層以上布滿利刺的蛇籠拒馬，實在無法想像，什麼樣的政府，會讓為國奉獻大半生的軍人，在維護自身權益及憲法尊嚴的抗爭中喪命，並迫使基層員警在烈日下防堵民眾的抗議?

洪秀柱並指，蔡英文總統曾批評國民黨執政「聽不到人民的聲音」，現在他要原封不動奉還給蔡。洪說，想到繆上校的身影，以及喪家哀戚的面容，看著八百壯士紮營超過一年的帳篷，我真想知道，這到底是多麼無恥、多麼狠心的政府？

洪秀柱貼文如下: