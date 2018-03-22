繆德生「積勞病故」？國防部：表彰服役功績

2018-03-22 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午告別式，國防部長嚴德發（中）率現役三軍將領前往致祭 記者林俊良／攝影 分享 facebook

陸軍退役上校繆德生因反對軍人年金改革，2月底闖入立院抗議摔傷過世，上午舉行公祭，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正均前往致意，國防部也頒發旌忠狀表彰繆貢獻，並派出11位襄儀人員協助儀式進行。

國防部發給繆德生的旌忠狀上，將繆過世原因寫成「積勞病故」，引發外界質疑是刻意淡化繆因抗議軍人年改辭世。國防部發言人陳中吉解釋，旌忠狀上的致詞是「按規定的表達方式」，一切合乎規定，也強調內容均與家屬確認過，尊重家屬意願。

反軍人年改團體2月27日清晨突襲立院，參與行動的藍天行動聯盟秘書長繆德生攀爬建物外牆重摔落地重傷，3月5日辭世，今天上午公祭，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明等均前往致意。

國防部發言人陳中吉表示，頒發繆德生旌忠狀，主要是表彰繆「服役期間」保家衛國功績，只要服役期間有得過任何勳獎，都符合申請資格。陳中吉說，繆的旌忠狀是尊重家屬意願申請後，按照相關規定，由後備指揮部核頒。

陸軍儀隊手捧國旗、黨旗、校旗進入會場。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

至於11位襄儀，陳中吉說，主要是在公祭過程中，襄助包含獻花獻果、捧旗進場等儀程進行。但陳中吉強調，今天在告別式會場外兩排憲兵裝扮人員，應是治喪單位自行協找的退役人員（俗稱退儀幫），並非國軍現役儀隊成員。

吳敦義受訪說，政府應捍衛國軍尊嚴，要依照照憲法與法律規定，讓退休軍公教警消人員退休後也能維持有尊嚴而安定的生活，希望蔡政府能再對軍人年改版本重新檢討。

陳中吉表示，國防部仍積極與退役軍人及關切的立委逐一溝通，希望能站在維護國家安全、國防需求，讓志願役軍人願長留久用立場，讓現役的士氣與對袍澤的照顧能夠確保。