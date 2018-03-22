繆德生「積勞病故」？國防部：表彰服役功績
陸軍退役上校繆德生因反對軍人年金改革，2月底闖入立院抗議摔傷過世，上午舉行公祭，國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正均前往致意，國防部也頒發旌忠狀表彰繆貢獻，並派出11位襄儀人員協助儀式進行。
國防部發給繆德生的旌忠狀上，將繆過世原因寫成「積勞病故」，引發外界質疑是刻意淡化繆因抗議軍人年改辭世。國防部發言人陳中吉解釋，旌忠狀上的致詞是「按規定的表達方式」，一切合乎規定，也強調內容均與家屬確認過，尊重家屬意願。
反軍人年改團體2月27日清晨突襲立院，參與行動的藍天行動聯盟秘書長繆德生攀爬建物外牆重摔落地重傷，3月5日辭世，今天上午公祭，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明等均前往致意。
國防部發言人陳中吉表示，頒發繆德生旌忠狀，主要是表彰繆「服役期間」保家衛國功績，只要服役期間有得過任何勳獎，都符合申請資格。陳中吉說，繆的旌忠狀是尊重家屬意願申請後，按照相關規定，由後備指揮部核頒。
至於11位襄儀，陳中吉說，主要是在公祭過程中，襄助包含獻花獻果、捧旗進場等儀程進行。但陳中吉強調，今天在告別式會場外兩排憲兵裝扮人員，應是治喪單位自行協找的退役人員（俗稱退儀幫），並非國軍現役儀隊成員。
吳敦義受訪說，政府應捍衛國軍尊嚴，要依照照憲法與法律規定，讓退休軍公教警消人員退休後也能維持有尊嚴而安定的生活，希望蔡政府能再對軍人年改版本重新檢討。
陳中吉表示，國防部仍積極與退役軍人及關切的立委逐一溝通，希望能站在維護國家安全、國防需求，讓志願役軍人願長留久用立場，讓現役的士氣與對袍澤的照顧能夠確保。
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