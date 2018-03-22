繆德生公祭 黃俊哲：表達訴求失去生命沒必要

2018-03-22 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



退役上校繆德生今年2月27日參與反年改抗爭，攀牆不幸跌落重傷，經搶救數天後仍宣告不治，家屬今天舉行告別式，軍公教團體反年改議題持續延燒。新北市議員黃俊哲表示，這是一個溝通過程，大家一定都會從自己做出發點，來捍衛權益，但過去也有軍公教人員支持年改，能更開放的正視社會上的問題，「若當初目的是為表達訴求，最後卻失去生命，真的太可惜，也沒有必要。」

黃俊哲上午赴新北市議會參加全國公私立收容所調查報告巡迴記者會，結束後私下表示，對於繆上校逝去生命感到難過，年改在政府財政上，因有些時代背景的不同，及現在人民需求的不同，來做一個財政改變，「這是大家都可以坐下來溝通的，溝通才是最重要的，如果能好好坐下來溝通，互相把期望值做個調整，我想這對政府財政，甚至對整個社會都是很好的事情。」