多重資產基金 市場新主流

2018-03-26 10:30 撰文： 徐萱蒂



年初迄今市場瞬息萬變，投資人情緒隨股市上下起伏，據美國散戶投資人協會（AAII）近期發布的調查，投資人看空市場的比例降至21.3％，下滑7.1個百分點，來到今年初首周以來新低水位。

面對投資環境的改變，單壓股票、債券的基金開始讓投資人卻步，取而代之的多重資產基金已蔚為主流，相關類型的新基金如雨後春筍般出籠，法人指出，結合「高收益債、可轉債與美國成長股」的投資組合最能為投資人在2018年帶來較低波動與較具吸引力的收益表現。

引進台灣規模最大境外多重資產基金的安聯投信，為提供國人更有效率的投資解決方案，委任集團旗下的安聯收益成長團隊，打造「安聯收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」，並將於2018年4月中旬募集。該基金的投資布局正是以高收益債、可轉債、美國成長股票為主軸。

安聯投信指出，安聯收益成長團隊早年在服務客戶的時候，就發現客戶對於投資組合的期待很簡單，就是「投資簡單些、波動少一些，同時也可提供相對穩定的配息」，並不會因為市場多空變化而有太大的差異。因此，以黃金比例結合高收益債、成長股和可轉債的三強資產，安聯收益成長投資策略因而誕生，該策略運用最早在2007年正式於美國問世，2011年推出盧森堡國際版，於2014年強勢登台，受投資人青睞，收益成長投資策略逐漸在台引領多重資產投資風潮。

安聯收益成長投資策略的成功幕後最大推手正是安聯收益成長團隊。安聯收益成長投資策略首席傅道格(Doug Forsyth)為該團隊的靈魂人物。團隊核心成員已通力合作達17年，在高收益債與可轉債的操盤經驗更達20年，為收益成長策略打造深厚基礎。

傅道格表示，美國是全球經濟領頭羊，企業及經濟體質相對其他區域更為穩固，且金融海嘯後美國資產表現最強，目前長多格局未變，採取均衡布局高收益債、美成長股及可轉債的多元策略，將有利於穩步掌握收益成長機會。

傅道格進一步指出，隨著美國公債殖利率溫和上升，預期利差將會縮減，今年高收益債券可為投資人提供中位數的票息收入。而就違約率來看，目前美國高收益債違約率位於較低水位，今年全年也可望維持如此。

在股市及可轉債方面，美股部分仍由企業營收成長帶動目前美國整體經濟狀況良好，並未出現熊市跡象，持續看好美國資產，產業展望則相對看好科技、消費及健康護理產業的成長潛力；而可轉債於股市向上時可望扮演攻擊角色，下跌時又可發揮防守作用，攻守兼備！