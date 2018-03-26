黃金比例投組 展追漲抗跌之效

2018-03-26 10:30 撰文： 徐萱蒂



2018年全球景氣明顯復甦，然而，市場變數仍多，像是美國貿易戰恐開打、通膨增溫引發FED可能加大升息步伐、中國加大加快改革步伐對市場的影響等等，各類資產波動加大。安聯投信指出，就過去經驗來看，若以高收債、可轉債、股票等三大資產所打造黃金比例投資組合，運用均衡分散同時兼顧收益與成長，追求跟漲抗跌效果，減緩波動壓力。

安聯投信指出，若投資組合中只有「純股票」漲跌幅較驚人，但若加上「可轉債」則可收跟漲抗跌之效，若再加上「高收益債」，可望進一步強化息收。就過去經驗顯示，任意時間進場投資一年的表現，若是純美股的話平均漲跌幅度達15％，但若是美股加上可轉債，平均漲幅達15％、平均跌幅縮小到12％，若是以「美股、可轉債、高收益」的黃金比例來投資的話，平均漲幅達15％、平均跌幅縮小到9％，追漲抗跌之效果看的見

安聯投信指出，運用黃金比例打造的收益成長投資策略，因為結合股、債資產，收息來源更多元，包含：資本利得以及股、債息收入，三大資產X三大收益來源，面對景氣火熱或低迷，多元的收益來源料將有助於整體投資組合收息的穩定。

收益成長投資策略獲得多項獎項肯定，安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)連續於2018、2017兩年拿下晨星暨 Smart 智富台灣基金獎「全球多元資產基金獎」的肯定，另外也拿過2017 Benchmark最佳表現基金大獎美元平衡型股債混合Moderate Allocation同級最佳獎、2015 年《亞洲資產管理雜誌》最佳創新產品獎。

近年來，市場對於理財規劃的需求日趨多元，多重資產於是成為新主流。繼引進台灣規模最大的境外多重資產基金後，安聯投信為提供國人更有效率的投資解決方案，於是委任集團旗下的安聯投資收益成長團隊，打造「安聯收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」，增加台幣及人民幣級別，提供更加多元的幣別選擇。該基金經理人林素萍表示，儘管今年市場仍正向看待美股，但獨押股票的風險太高，若想要讓投資事半功倍，應藉由成長股、高收益債券與轉換公司債三大資產的黃金比例組合，來爭取比純股票投資更高的收益機會，及較低的下跌風險，同時也提供投資人相對於純債券更多的成長機會。

林素萍指出，股票部位主要用來提供資本利得以及股利收入，並納入部分保護性買權 (covered-call) 策略，提供投資組合額外收益機會。高收益債部位除了降低投資組合風險外，更提供較高的票息收入，貢獻投資收益。可轉換公司債部位不僅增加賺取資本利得之機會，亦加強投資組合抵禦下跌風險的能力，除此之外，轉換公司債仍能作為部分收益來源。

三強資產* 打造長線核心收息資產

資料來源：安聯投信整理，2017/12。*基金具有靈活選擇權操作機制，選擇權操作採賣出選擇權，為『Cover Call』策略，是指『有現股保護』的買權操作，透過賣出買權的同時投資現股(例如：持有A股票並對A股票進行賣出買權之策略)，選擇權策略為靈活操作，策略比重範圍為股票比重之0%~70%間；過去績效不為未來績效之保證。 分享 facebook